A közösségi média annyira az életünk részévé vált, hogy szinte az összes ismerősünkről tudjuk, hogy mivel töltik a szabadidejüket, mit vacsoráztak tegnap, és melyik tengerparton nyaraltak.

Ha valaki nincs jelen az ilyen oldalakon, akkor az elmaradott, furcsa, vagy legalábbis gyanús.

Viszont ha jelen van, akkor meg tuti, hogy figyelemhiányos, csak a látszatnak él, és lájkok nélkül nem is maradna életben! Az egészséges exhibicionizmust gyakran negatív jellemvonásnak tekintjük - holott a legtöbbünkben benne van.

Annyi történt csak, hogy megváltozott az a közeg, ahol kiélhetjük ezt. Nem kell színésznek vagy modellnek állnod, hogy megmutasd magad a nagyvilágnak - vagy legalábbis az összes közeli-távoli ismerősödnek. Már nemcsak a szűk baráti kört tudjuk családi fotókkal vagy humoros történetekkel szórakoztatni, hogy a figyelem középpontjába kerüljünk, hanem egy kattintással elérhetünk több száz vagy több ezer embert.

Megkapjuk azokat a lehetőségeket piciben, ami régen csak egy híres embernek járt. Akár fel is fedezhetik így az írói tehetségedet, a tortadíszítési képességeidet, vagy egy riporter kíváncsi lesz rá, hogy mi a boldog párkapcsolatod titka.

Van olyan barátnőm, aki a terhességtől a szülőszobán át a mai napig tudósít mindenről, ami körülötte zajlik, és naponta jelennek meg a hírfolyamomban a boldog házasságát megörökítő szelfik. Nincs szeretethiánya, és a szerelem sem csak a külvilágnak szól, hanem kettesben, mobil nélkül is ugyanolyan boldogok.

Egy másik barátnőm naponta vagy tíz gyerekfotót tesz ki, csak, mert büszke a kisfiára. Egy harmadik meg állandóan ételfotókat oszt meg, a vajas kenyértől a zöldborsó pürén tálalt borjúérméig bármiről, amit főz.

Egyszerűen csak szeretnek posztolgatni, és nem kompenzálnak ezzel semmit. Jó szórakozásnak tartják. Nem kell minden megnyilvánulás mögött megjátszást, felszínességet, látszatboldogságot keresni. Nem feltétlenül kóros magamutogatás áll a háttérben, csak mert a posztoló büszke valamire, és jólesik neki egy-két pozitív visszajelzés, kedves szó.

Ez csak egy szelet az életükből, a lemez fényesebbik oldala, és az ember inkább a jó dolgokat kürtölje világgá, minthogy állandóan panaszkodjon. Furcsán is néznénk arra, aki inkább arról posztolna, hogy a gyereke tökhülye, mert megint megbukott, a férje meg egy bunkó, akivel minden egyes együtt töltött nap egy rémálom.

Nyugodtan örülj mások sikereinek! Összejött nekik valami, ami miatt most nagyon elégedettek. Ez még motiválhat is egy kicsit a nehezebb időszakokban. Ha éppen párt keresel, és látod, hogy körülötted mindenki boldog, akkor könnyebben elhiszed, hogy téged is megtalál majd a Nagy Ő.

Ha félsz a szüléstől, akkor a sok boldog szülőszobás-kisbabás poszt egy kicsit megnyugtathat, hogy bizony ez az élet rendje, és nem vagy egyedül. A sok extrém sportos fotótól még kedvet kaphatsz akár a snowboardhoz, akár a lovagláshoz úgy, hogy magadtól eszedbe sem jutott volna. Szerelmes párok, világutazók, kisgyermeket nevelők, posztoljátok nyugodtan a boldogságotokat, én nem görgetek tovább unottan és irigykedve, mert engem jókedvre derítetek.

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock