Idén úgy döntöttünk a férjemmel, hogy lakásvásárlásra adjuk a fejünket, ráadásul külföldön. Még csak az elején járunk a dolognak, de nagyon gyorsan kiderült, hogy meglepő módon az összes ismerősünk hatalmas ingatlanszakértő - és segíteni akar. Ha kell, ha nem.

Én eddig szentül hittem, hogy a "Mibe szeretnek belepofázni az emberek?" témák közt a gyerekvállalás viszi a prímet. De be kellett látnom, hogy az ingatlanvásárlás erősen szorongatja a címvédőt - legalábbis itt, Angliában.

Boldog-boldogtalan tűpontosan tudta, hogy nekünk mi lenne a legjobb... Persze, ha nem számítjuk be az alábbi 3 "totál elhanyagolható" tényezőt: az igényeinket, a stílusunkat és az anyagi lehetőségeinket...

A státuszszimbólum hívő

A lakás vs. ház kérdésről azonnal kiderült, hogy nem is kérdés. Egy orvosnak egy szép nagy házban kell laknia, és pont. Mintha lenne erről valami íratlan szabály. Mert ha véletlenül egy lakásban kötnénk ki, félő, hogy a férjem azonnal elfelejtené, hogyan kell kivenni egy vakbelet vagy egy epehólyagot... De amikor megjegyeztem, hogy ha fizetik a különbözetet, akkor szívesen veszünk házat, nos, akkor valahogy alábbhagyott a lelkesedés...

Régi vs. új építésű vita

A lakás vs. ház kérdés csak az első menet volt. Jött az újabb és még nagyobb probléma. Új vagy régi építésű legyen az új otthonunk? Az orrom előtt csapott össze a "Régen még tudtak építkezni, ezek a mai lakások papírból vannak!!!" és a "Minek vennél régit, szerelőre akarod költeni az összes pénzed?!" tábor. Az egyórás vita után már ott tartottam, hogy a főtér melletti híd is elég jó alternatívának tűnik.

Kertnek lennie kell!

"Kert nélkül ne vegyél semmit!" - hangoztatta az egyik barátunk. Igen, itt Nagy-Britanniában, az eső és köd országában... Először próbáltam finoman jelezni, hogy én elhanyagolható szempontnak érzem azt, hogy a leendő otthonomban tudom-e majd egy franciaajtón keresztül nézni a felhőket a 15-20 fokban, vagy sem... Aztán beköszöntött az idei nyár, és revideálnom kellett az eddigi álláspontomat. Szó szerint élet-halál harcot vívtunk az egyik utolsó ventillátorért az üzletben. Helló globális felmelegedés!

És amikor végre megvan...

A végtelennek tűnő keresgélés, alkudozás és várakozás után végre úgy tűnik, hogy megvan a nekünk megfelelő ingatlan! Túlestünk egy nagyon kellemes beszélgetésen az ingatlanos cég brókerével - aki épp csak a fehérneműnk színét nem akarta megtudni, minden mást igen. És ez még csak előzetes hiteligénylés volt. El sem tudom képzelni, hogy mi lesz itt akkor, amikor a tényleges kölcsönt fogjuk felvenni.

Szeretném hinni, hogy a nehezén már túl vagyunk, de félek, az még csak most jön. Most már csak reménykedni tudok, hogy nem fogom átélni a Pénznyelő című filmet a valóságban is...

Nyitókép: Shutterstock