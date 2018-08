Miért tartják a nőket rossz sofőrnek?

Sokak szerint a nők pont olyan jól vezetnek, mint a férfiak, amivel teljesen egyetértek. Bár a pasik ezt nem így érzik - talán azért, mert annyira különbözőek vagyunk. Vigyázat! A következő írás nyomokban megtörtént eseményeket tartalmazhat.

Férfi vezető

Beül az autóba, és elindul.

- Tudod, hova kell menni? - kérdi a nő.

- Nem, de biztos odatalálok - mondja a pasi, majd kitolat az utcából, és irányba veszi a célt. Utazás közben az alábbi mondatokkal kommentálja a forgalmat:

- Most ez miért áll meg a sárgánál? Simán átmehettünk volna még!

- Nézd már! Itt alszik el a belső sávban!

- Persze, hogy nyomja, mikor látja, hogy ki akarok menni. Be ne engedj, teee... !!!

- Na, most nézd meg ezt is, mit csinál? 70 év felett mindenkitől elvenném a jogsit - közben izomból tolja az előttünk lévőket, és szlalomozik a sávok közt. Időnként ráhúzza a kormányt arra, aki nem áll félre azonnal az útjából. Villog, dudál, padlógázt nyom.

Azt hinnéd, tiszta ideg, de közben fütyörészik. Lehet, inkább élvezi, hogy dolgozik benne az adrenalin? Nincs időm sokáig morfondírozni ezen, hiszen már folytatja is az élő tudósítást:

- Idióta! Azt sem tudja, hol van! Kimegy a külső sávba! Nem zavarja, hogy mindjárt megszűnik az a sáv, és ezt még tábla is jelöli?

- Menjél már a szutyok autóddal! Nem látod, hogy zöld a lámpa?

- Ez a kalapos is itt kocsikázik előttem, mint valami nézelődő turista.

- Istenem! Ennek meg minek ilyen jó autó, ha nem tud vezetni? Biztos a jogsiját is a kocsi mellé adták.

- Persze! Engedd be a buszt is magad elé, meg még azt a másik autót is! Mi van ezekkel?

- Mindjárt felrobbanok ettől a sok amatőrtől - zárja le a témát, majd 45 perc káromkodás, csapkodás és ökölrázás után leparkol a ház előtt, ahol még sosem járt.

Női vezető

Berakja a gyereket az autóba, beül, beindítja a kocsit, majd még visszaszalad a házba, mert bent felejtette a táskáját. Bár már sokszor járt azon a címen, ahova megy, de azért a biztonság kedvéért bekapcsolja a GPS-t is. 45 perc, és ott van. Több előre-hátra manőverrel megfordul, aztán elindul a cél felé.

Megáll a sárgánál, és a tükörbe pillantva azt látja, hogy mögötte valaki satuféket nyom, és káromkodik. Nem érti, mi baja lehet, de nem is gondolkodik ezen sokat, mert közben észreveszi, milyen kócos. Megigazítja a haját, és kicsit a sminkjét is.

Zöldnél kapkodás nélkül elindul, nehogy a gyerek hányjon hátul. Úgy látja, hamarosan balra kell majd fordulni a belső sávból, így megkezdi a besorolást - annak ellenére, hogy még 800 méterre van az említett kanyartól. És nem érti, miért villog a mögötte lévő, mikor a belső sávban döcög... Kanyarodás közben kimegy a külső sávba, de a mellette elsuhanó búcsúzóul még ráhúzza a kormányt. Most meg mi a baja?

- Menjél már! Elengedtelek! Mit akarsz még? Basszus! Ez a sáv meg fog szűnni! - konstatálja a problémát ijedten. Közben beszél hozzá a gyerek: szomjas, éhes, már sír is...

- Na, tessék! Most nem arra mentem, amerre kellett volna!

Újratervezés

- Mit villog ez itt mögöttem? 60-as tábla van. Annyival megyek... és még neki áll feljebb! Vörös fejjel átkiabál nekem, hogy nem itt kell aludni, anyukám! Jó, hát véletlen balra tettem ki az indexet, és jobbra kanyarodtam... Bárkivel előfordulhat. Mit kell idegeskedni? Na! Megint benéztem a GPS-t. Mi tudom én, mennyi az a 200 méter... Kiengedem ezt a buszt, meg azt az autót is, legalább van időm kicsit megnézni az utat. Megyek már! Nem kell dudálni!

Még két újratervezéssel és egy kis telefonos segítséggel másfél óra múlva megérkezik arra a helyre, ahol már többször is járt - és megállapítja, hogy azért ért oda kétszer annyi idő alatt, mert túl sokan voltak az utakon...

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock