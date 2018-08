Egyedülálló apaként is vágyom a szerelemre!

Tudod, előtted is volt életem, mégpedig nem is akármilyen. Nem volt eseménytelen az az idő, amikor még azt sem tudtam, hogy a földön vagy.

Voltak partnereim és voltak társaim - de azok voltak többen, akik nem maradtak sokáig. Nem úgy terveztem, hogy csak az egy (vagy a pár) éjszakás kapcsolatok száma szaporodjon, de így sikerült... Tudod, elvált, gyermekeit nevelő apaként vannak kötelezettségeim, amiket a kapcsolataim elé kell helyeznem - mind a mai napig. Nem fenékig tejföl azon emberek élete, akik a párkapcsolati státuszoktól függetlenül jó szülők akarnak lenni.

Sok lemondással jár, ami a lehetséges partnerjelölteknek nem lesz vonzó - még akkor sem, ha csak ez farag igazán embert valakiből. Nem vonzó, mert aki ilyen emberrel létesít kapcsolatot, annak el kell fogadnia az örök mellérendelt szerepet, mert első legfeljebb csak holtversenyben lehet.

Tudod, én már elfogadtam azt, hogy nem létesítek olyan kapcsolatot, amiből a gyerekeknek hátránya származik. Lehetsz te bármennyire tuti nő, lehetsz te vonzó és csábos, lehetsz gyönyörű szépségkirálynő, addig nem leszel nálam első, amíg nem csak magamért felelek. Vállaltam valamit, pontosabban valakiket, akiket nem fogok cserbenhagyni, még akkor sem, ha utána megbánom az elszalasztott lehetőséget.

Őket nem csak megcsinálni kell, őket nevelni, irányítani, terelgetni kell - mert ki mástól várhatnának támogatást, ha nem a szülőtől?

Kérlek...

Ne rontsuk el azzal, hogy kapkodunk, mert akkor a vesztünkbe rohanunk! Ne siettesd az első éjszakát, mert akkor könnyen az utolsó is lehet belőle. Ne kérd, ne követeld, hogy legyek többet veled, ne akard túl korán, hogy egyáltalán eszembe jusson az összeköltözés! Ne legyen elvárás, teljesítendő feltétel, hogy a hétvégém a tiéd legyen, nekem velük is kell lennem - és szeretek is csak velük lenni! Tudom, hogy szeretnél többet és minél többet kapni egy kapcsolattól, de értsd meg, hogy ez nekem nem megy, főleg nem máról holnapra!

Arról pedig még nem is tudsz, hogy a csalódásaim is szépen gyarapodtak az elmúlt években. Terveztem, nagyokat álmodtam, naiv, gyermeki módon beleéltem magam szerelmekbe, amiket végül a körülmények halálra ítéltek. Ezért kérlek, ne siettess, ne akarj túl gyorsan nagy dolgokat! Ne akard, hogy egy hónap alatt beléd szeressek, és bármit is ígérjek neked! Tudod, csalódtam már nagyokat, törték össze szilánkosra a szívemet, pont mikor igazán szerettem.

Azóta már elfogadtam, hogy én nem engedhetek meg magamnak komoly kapcsolatot mindaddig, amíg a gyerekeim nem nőnek fel, vagy nem repülnek ki a fészekből. De kilökni sosem fogom őket, nekik kell szárnyakat növeszteniük, és maguktól elindulniuk.

Tudod, sok minden kavarog a fejemben: sok név, sok élet, sok keserű sors, sok nő, akikkel ilyen-olyan kapcsolatba kerültem. Egyiküket sem használtam ki soha. Soha, senkinek nem ígértem többet annál, mint amit adhatok, amit beválthatok. Nem ígértem sem álomutazást, nem keltettem bennük hazug álmokat, sem hamis illúziókat... Én csak azt adtam mindenkinek, amit adhattam, magamat, aki őket egytől egyig szerette.

