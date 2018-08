A harmincadik életévem betöltése előtt négy nagy dologra vágyom igazán. Elköltözni otthonról, feltölteni - majd hosszú távon rendben tartani - egy nagy éléskamrát, tökéletesen sínre rakni a karrieremet és megtalálni életem szerelmét.

A tény, hogy a felét idén márciusban kipipálhattam, igazán mámorító. Mindig is imádtam rendszerezni, főzni, takarítani, szívesen szemeztem hűtőkkel és díszes tányérokkal. Nagyon szeretek egyedül lenni, kifejezetten élvezem, hogy teljesen rajtam múlik a csend.

Egy saját hely ötletétől is már abszolút lelki béke áradt szét bennem. Most, alig fél év után továbbra is rettentő boldogan kapom elő a kulcsomat esténként. Ezekkel az apróságokkal te is megteremtheted és rendben tarthatod a saját kis világod!

Készíts bevásárlólistát!

Sokkolónak tűnhet, de nem azzal fogsz pénzt spórolni, ha minden nap a párszázas ajánlatból válogatsz elemózsiát. Bizony, ami előbb olcsónak tűnik, hosszú távon mégsem lesz az! Vigyél magadnak otthonról ebédet: egy finom lecsó, paprikás krumpli, chilis bab vagy zöldborsófőzelék. Ezek mind könnyen elkészíthetőek, táplálóak és rengeteg pénzt spórolnak meg neked. Régebben irtó sokat ettem éttermekben, így nekem talán ez a legnehezebb váltás - függetlenül attól, hogy nagyon szeretek piacra járni, főzni.

Alakíts ki valamilyen apró étkezési szabályt magadnak, ami az otthoni lakomák felé terel! Tervezd meg, miket ennél szívesen a héten, járj utána időnként új recepteknek! Mindig készíts bevásárlólistát: segít a büdzsédben maradni, és főzésre ösztönöz. Ha csak egy általános feltöltésre indulnál a boltba, készíts egy képet a hűtőd tartalmáról, így nem veszel felesleges dolgokat!

Zendíts rá!

Rengeteg lejátszási lista van a telefonomon: nagyon könnyen változtathatsz az otthoni hangulaton különféle zenei összeállításokkal. Mást hallgatok tanulás, írás közben, mint főzéskor vagy takarításkor. Ha pedig úgysem lát senki, miért ne perdülhetnél táncra? :)

Vigyél jókedvet a takarításba!

Az életed hátralévő részét a mosogatás és mosás ördögi körében fogod tölteni. Viszont, ha eleve külön helyre gyűjtöd a világos ruháidat a sötétebbektől, és mindig beáztatod a bizonytalan kilétű lábosokat, akkor nem lesz gond! Ha mindezt kiegészíted a takarítós playlisteddel, és a mosás időtartama alatt más háztartási tevékenységet is elvégzel, akkor tulajdonképpen mindig rend lesz nálad! Ez szintén segít kialakítani az otthonos érzetet, ellazít, és benned is rendet tart.

Nevelj növénykéket!

Függetlenül attól, hogy úgy tűnik, kinyírtam a kaprot, egész boldogan növekszik a nyolctagú fűszernövény családom. Korábban sosem gondoltam volna, hogy majd várom, hogy öntözhessek, viszont most mindig örömmel nézegetem, hogy kiszáradt-e a földjük. Jó kedvre derítenek, és segítenek meghozni a kedvet a konyhában töltött időhöz egy fáradt nap után is.

Azt remélem, mondanom sem kell, hogy házi fűszervajjal vagy mentás-bazsalikomos krémsajttal milyen remekül indul a nap! Mindezek mellett karácsonykor remek kézműves ajándékokat készíthetsz: szinte mindenki örül egy szép üvegben eltett chilis-rozmaringos olajnak.

Ragyogj és illatozz!

Sosem tudom megunni azt a rituálét, mikor hazaérve egy hideg téli napon, még kabátban állva begyújtok néhány illatgyertyát. Aztán felrakok egy arcpakolást, és előkészítek mindent a vacsorához, miközben mennyei aromák árasztják el a lakást. Itt nem pusztán a szaglásodra hatsz. Azzal, ha apró fényforrások vesznek körül egyetlen nagy helyett, sokkal lágyabb, otthonosabb hangulatot teremthetsz. Nálam szinte sosem égnek a nagy lámpák.

Tudom, hogy sok embernek az egyedül élés talán az egyik legnagyobb félelme, de őszintén mondhatom, hogy nem fogsz csalódni, ha bízol magadban, és jó hangulatra törekszel: kívül-belül!

Nyitókép: Shutterstock