A hollywoodi sztárok elárasztották Budapestet. Nincs olyan hónap, hogy ne forgatna itt egy világsztár. Jelen pillanatban Arnold Schwarzenegger és Linda Hamilton dolgozik a legújabb Terminátoron.

Szerencsénkre nemcsak dolgoznak nálunk, de blogolnak, képeket töltenek fel az Instagramjukra, és sokat sztoriznak hazánkról. Ami természetesen hatalmas PR értékkel bír egy olyan országnak, mint Magyarország. Íme, néhány sztár, akik megismertették Budapestet a nagyvilággal.

Kate McKinnon és a Yozsefváros

A legnagyobb durranás kétségkívül Kate McKinnon volt, akiJimmy Kimmel show-jában rappelte el az Animal Cannibals Yozsefváros című számát. Szó szerint leesett mindenkinek az álla. A színésznő a sofőrjétől, Eriktől tanulta meg a dalt, amikor itt forgatott. Erik sokat sztorizott neki a régi Józsefvárosról és a gyerekkoráról, Kate pedig imádta a város hangulatát. Pár nap alatt egy ország ismerte meg a színésznő nevét, a magyar zenekar pedig elmondhatja, hogy az egyik legnagyobb showműsorban adták elő a dalukat. Ez azért nem semmi.

Ryan Gosling és a Gellért Gyógyfürdő

Ryan Gosling 2016-ban hazánkban forgatta a Szárnyas fejvadász című filmjét. Szerencsére nem egyedül érkezett, a több hónapos munkára magával hozta gyönyörű párját, Eva Mendest és 2 kislányát is. Természetesen Gosling is áradozott Budapestről Jimmy Kimmel show-jában, ahogy azt már megszokhattuk. De volt itt más is.

Az amerikai GQ magazin egy csodálatos fotósorozatot készített Ryanről az itt tartózkodása alatt, nem máshol, mint a Gellért fürdőben. A képek gyönyörűek lettek, ami nem is csoda. Legyünk őszinték, Ryan Gosling az a sztár, aki egy szemétkupac tetején klottgatyában is nagyon szexi, de a patinás fürdő dobott még egyet a színész megjelenésén.

Will Smith és a Lánchíd

Will Smith nem aprózta el. Ő nem áradozott fővárosunkról, mint a többi sztár. Nem posztolt képet sem kézműves fagyival, sem rajongókkal. Csak gondolt egyet, és megmászta hajnalban a Lánchidat. Egy szuper felvétel is készült a sztár Instagram oldalára, amelyben táncol a híd tetején - miközben a reggeli fényekben láthatjuk a Dunát és a Gresham Palotát.A videó mára 18 millió megtekintésnél jár. A dolog szépséghibája, hogy - állítólag - a stáb nem kért engedélyt, így a Budapest Közút Zrt. annyira nem jött lázba a videótól. Nem úgy, mint a magyar internetezők, akik szó szerint imádták a klipet.

Jennifer Lawrence és a kocsma

Napjaink egyik legfelkapottabb színésznője nemrég járt nálunk. Itt tartózkodása felejthetetlen emlék lett - nem úgy, mint a hazánkban forgatott filmje. Lawrence ugyanis elmesélte Seth Meyers show-jában, hogyan sikerült belekeverednie egy kocsmai verekedésbe. Vagyis inkább, hogy dühében hogyan öntött le sörrel egy szelfit kérő rajongót.

Hiába, nem lehet mindenki olyan, mint Tom Hanks vagy a Kutcher házaspár, akik boldog-boldogtalannal összeálltak egy-egy fotóra. Jennifer egyébként nagyon élvezte az itt eltöltött időt, és főleg azt, hogy sokkal szabadabban járhatott, mint Los Angelesben.

Bruce Willis felesége és a Twitter

Bruce Willis is a családjával érkezett, amikor a Die Hard sokadik részét forgatta Budapesten.Amíg a sztár dolgozott, addig tündéri felesége bejárta a várost, és természetesen posztolt is.Twitteren egyszer még segítséget is kért, hogy hol tudna gyerekruhát venni.

A legfontosabb mégis az volt, hogy egy Budapesten feltöltött fotóval mutatták meg a nagyvilágnak az akkor 5 hetes kislányukat. A sztár és a felesége csak úgy áradozott Budapestről. A Willis família remekül érezte magát nálunk, aminek mindenki nagyon örült.

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock