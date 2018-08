Vannak olyan ritka kivételes és szerencsés szituációk, amikor egy egyéjszakás kapcsolatból harmincévnyi házasság születik. Mint ahogy vannak olyan emberek is, akik találnak egy húszezrest az utcán. De mégsem feltétlenül mindennapos eset.

A nők azt vallják (és sokszor a férfiak is), hogy már egy nő is nyugodtan lefeküdhet partnerével az első randin - anélkül, hogy lenéznék érte, vagy könnyen kaphatónak titulálnák. És ugyanannyi esélyed van a tartós kapcsolat boldogságára akkor is, ha szinte egyből szeretkezéssel indul az ismerkedés.

Szeretnénk, ha ez így működne, de emancipáció ide vagy oda, valahogy mégsem szokott a gyors egymásnak esésből tartós kapcsolat születni. Jogod persze van hozzá, ahogy jogod van találni egy húszezrest a járdán. Csak ha tényleg szeretnéd azt a húszezrest, akkor jobb, ha nem sétálgatással próbálsz rá szert tenni.

Mi a gyakorlati akadálya?

Sokszor hallottuk már azt, hogy megöli a vadászösztönt, ha nincs meg a hódítás izgalma. Ha a nő könnyen kapható, akkor a férfi gyorsan elveszítheti az érdeklődését. Aztán úgy érezheted, hogy csak kihasznált és lelépett.

Az az igazság, hogy ez nem csak a férfiakra igaz - náluk inkább csak látványosabb: a mélyebb vonzalomnak idő kell, hogy kiépüljön két ember között. Azaz az intimitás foka nem árt, ha szinkronban van az elköteleződési szinttel.

Egy szinte idegennel való gyors ágyba bújásnál az elköteleződési szintnek ideje sincs kifejlődni, és ezért nem is haragudhatsz a másikra, ha még nem érez ilyet. Hiszen fontos lépcsőfokok kimaradnak az ismerkedési szakaszból, és ilyenkor a friss kapcsolat sokkal könnyebben megborulhat. Akár egy épület, melynek nincs kiásva az alapja.

De miért jellemzőbb ez a férfiakra?

Mi, (emocionális) nők, általában erősebben kezdünk kötődni, és egy éjszaka után simán ábrándozunk a közös jövőről. Így könnyebben is sérülhetünk, ha a másik csak egy kellemes éjszakaként tekint a történtekre. Ezért tanácsos időt hagyni arra, hogy valamiféle bizalom kialakuljon a nagy esemény előtt - hogy biztos lehess benne, nem csak egy éjszakára kellesz. Ehhez pedig nem elég egy vagy két randi valakivel, akit azelőtt sosem láttál.

Próbavásárlás a szerelemben?

Indok lehet első randis szexre, hogy előbb-utóbb úgyis megtörténik, szóval fölösleges halogatni. "Legalább kiderül, hogy összeillünk-e az ágyban!" Persze nagy ritkán tényleg vannak drasztikus méretkülönbségekből adódó össze nem illések, de azért az emberek többsége átlagos méretekkel rendelkezik.

Az első együttlét csak a filmeken zajlik tökéletesen - a valóságban inkább egy izgalmas, hosszan tartó folyamat eredménye kikísérletezni, hogy a másiknak hogyan és mi esik jól. Lehet, hogy amit az előző kapcsolatában hosszú évek alatt megszokott, azt te teljesen máshogy szereted, és össze kell csiszolódnotok. Aki izgul vagy szégyenlős, annak is több idő kell, mire kibontakozik. Így az első együttlét nem biztos, hogy egyértelmű iránymutatás.

Van, aki attól tart, hogy elhagyják, elvesztik az érdeklődést iránta, ha túl sokáig nem hagyja magát. A "túl sokáig" fogalom persze mindenkinek mást jelent, de egy normális udvarlási időszakon belül (pár hét-hónap) emiatt senki nem fogja elveszíteni az érdeklődést - mármint azok közül, akik szeretnének tőled valami komolyabbat.

Amúgy is: ha meg kell dolgoznunk valamiért, azt jobban értékeljük, mintha minden erőfeszítés nélkül megkapnánk. Ha a partnered bizonytalan a jövőt illetően, akkor pusztán a szex hatására nem fog beléd szeretni és melletted maradni, így akár számodra csalódással is végződhet a dolog.

Ne hagyd ki a legjobb részt!

Maga az ismerkedési-udvarlási fázis egyébként baromi izgalmas, és azért is kár kihagyni, mert csak egyszer történik meg. Ha túl hamar túl vagytok a legintimebb eseményen, ami két ember között megtörténhet, akkor a randizás bizony elveszítheti a varázsát. Azt, amikor az ember pillangókkal a gyomrában várja az első csókot, amikor még az is izgalmas, ha a trikód alatt megérintik a derekadat, vagy ha full felöltözve csókolóztok a kanapén filmnézés helyett.

Az intimitás minden egyes szakaszát érdemes teljesen kimaxolni, addig, amíg izgalmat nyújt, és szinte már kibírhatatlan a következő lépés. Egyébként tudományosan bizonyított tény, hogy pozitív hatással van a kapcsolatok tartósságára.

Ha hosszabb távra tervezel, mint egy gyors lefolyású románc, akkor úgyis rengeteg időtök lesz összebújniakkor is, ha az első pár randit teljesen felöltözve töltitek el.

Nyitókép: Shutterstock