Az elvált férfiak csapdája...

A minap felvetődött beszélgetés közben, hogy vajon miért olyan nehéz az elvált nőknek újra párt találni. Csak mert, mintha sokkal több párkereső, magányos nőt látnánk magunk körül, mint férfit - pedig a szólóban maradt pasiknak is meg kéne lenniük valahol...

Ezen filózva, sorra vettük a különment - többségében 35-45 év közötti - ismerős párokat, és rájöttünk: míg a női oldal többnyire egyedül él a gyerekével, a férfiak szinte mind kapcsolatban vannak - csak épp nem hagyományosban... Egy részük szeretőként funkcionál, azaz férjezett nővel van viszonyuk. Többük pedig huszonéves lányokkal kavar, akiket pár havonta váltogatnak.

Beleképzelve magam egy harmincas-negyvenes férfi helyzetébe, rájöttem, hogy bizony igen nagy kísértésnek vannak kitéve válás után:

Nem húszévesek már, de nem is öregek - mondhatni, most a legsármosabbak.

Eddig családi kötelékek közt éltek, most azonban újra szabad csajozniuk.

Túl nagy anyagi gondjuk nincs, hiszen ebben a korban a többség már jól kialakult egzisztenciával rendelkezik.

Így tehát dolgoznak, fizetik a gyermektartást, mellette pedig a szórakozásnak/a hobbijuknak élnek. Hamarosan pedig szembesülnek vele, hogy a huszonéves lányok számára milyen izgalmas lehetőséget jelentenek...

A fiatal lányok egy részének ugyanis vonzó egy ereje teljében lévő, ugyanakkor a munkájában és egzisztenciájában már eredményeket felmutatni tudó férfi. Egészen más szerepekben láthatják, mint a velük egykorú fiúkat, akik vagy tanulnak még, vagy az első munkahelyükön próbálgatják a szárnyaikat.

Még az is izgalmas, hogy egy elvált férfi már apaként is funkcionál - hiszen melyik lánynak nem dobban meg a szíve, ha egy helyes pasi együtt fagyizik a cuki kisfiával/kislányával? A férfi pedig rájön, hogy egy új világ tárult ki előtte: csajozhat, akárcsak húszéves korában. Ráadásul nem muszáj a korosztályából válogatnia - fiatal, gyönyörű lányok is vannak a palettán...

Valljuk be, érthető, hogy pasiként vonzó a ránctalan arc és a feszes test - főként, ha egy gondtalan, vidám lélekhez társul. Hiszen az idősebb nők többsége elvált, és nagy százalékuk gyermeket is nevel. Egy anyukával pedig jóval komplikáltabb viszonyt kezdeni, mint egy huszonévessel. Nem mintha bármelyikük jobb vagy rosszabb lenne a másiknál, pusztán mások a körülmények

Egy elvált nővel még randit megbeszélni sem olyan könnyű, hiszen nem tudja bármikor rábízni másra a gyerekét. Kérdéses, hogy hogyan reagál a kicsi (vagy kamasz!) az új kapcsolatra? Elfogadja-e a férfit? Vagy, hogy a férfi el tudja-e fogadni a gyereket...

Gondok és problémák sora vetődhet fel, nehézzé és gondterhessé téve a románcot - egy fiatal lánynál viszont semmi ilyesmivel nem kell számolni. A kapcsolat tehát - amely mindkét fél részére kedvezőnek és ígéretesnek tűnik - létrejön, és egy ideig mindenki elégedett.

A gond csak ott van, hogy ezek a lányok - néhány kivételtől eltekintve - nem maradnak hosszú ideig a harmincas-negyvenes választottjuk mellett. Pár hónap, esetleg egy-két év múlva a saját korosztályukból választanak párt. De az sem ritka, hogy a férfi hosszú távon nem talál intellektuális partnert a fiatalabb barátnője személyében - nem azért, mert a lány hülye, csupán csak tapasztalatlan.

Olyan az egész, mint egy csapda: könnyű beleesni, és nehéz kijutni belőle. Mert adott ugyan néhány extra év, mikor az elvált pasi igazi Don Juannak érezheti magát, de miután átlép egy bizonyos kort, megkopik a vonzereje a fiatalabb korosztály számára. És akkor beüt az egyedüllét...

Tudom, sok olyan férfi van, aki harminc- vagy negyvenévesen azon igyekszik, hogy komoly, életre szóló kapcsolatot találjon, de akadnak jócskán olyanok is, akik a fenti csapdába esnek. Így azonban sokkal kevesebb esélyük van családot alapítani egy korban hozzájuk illő, egyedülálló nővel. Mire pedig észbe kapnak, és rájönnek, hogy mégis ezt akarnák, talán már késő lesz...

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock