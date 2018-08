Már a legelején szögezzük le, hogy eléggé hálátlan sors az enyém... Ha épp jó formádban talállak, akkor tiéd az érdem. Ha meg éppen nem tetszel magadnak... na, akkor baj van. És persze ki a hibás? Na, ki? Persze, hogy én, hát ki más?

Sok évtizedes hallgatás után, a pszichológusom tanácsára végre megtöröm a csendet. Tudatom a világgal, hogy nekem érzékeny lelkem van, nem is beszélve az önálló gondolataimról és a felemelő humoromról! És, hogy mindezt be is bizonyítsam: papírra vetettem egy közös reggelünket az új csajjal. Ja, nem kell meglepődni. Egyedül él, szóval nagyon csendes. Ja, és elég sok idő kell neki, hogy piacképes állapotba kerüljön.

6:32 - Reggeli kávé előtti mosdó látogatás

Jó reggelt! Bár, ahogy elnézem a fejed, ez már megint messze van a jótól. Mondjuk ki: a ma reggel is el van b@szva - no, nem szó szerint, akkor nem görbülne így a kis szád.

De a kinézeted sajnos megint dobogósan szar. A héten már harmadszorra, és még csak szerda van... Ha ez így megy tovább, veszélyességi pótlékot kell kérjek, amiért minden reggel én vagyok az első, aki meglát...

Ebből csini arcot? Te még hiszel a tündérmesékben? De kis édes. Tudod, ehhez előbb kellett volna felkelned, ezt már tudhatnád. Ha megpróbálod, ma is csúnyán el fogsz késni. Te tudod - én szóltam előre...

6:37 - Reggeli kávé közben

Óóó. Úgy tűnik, eltökélted magad. Értem én, hogy a kávé máskor is sikert hozott, de nem épp ennyi idő alatt.

6:47 - Reggeli kávé után, tusolás előtt

Fúúúj, hányszor mondtam már? Ne hajolj ilyen közel, pláne az orroddal! Basszus, ne itt nézegesd! Igen, pattanásos - de ez távolabbról is jól látszik. Menj már odébb anyukám, és fújd is ki! A zsebkendőt pedig ne elém tedd le, azért van a szemetes.

Hagyd már azokat a pattanásokat! Gusztustalan! Nagyon okos vagy. Kinyomtad, most meg vérzik. Ki gondolta volna... Sebaj, majd bekened alapozóval. Jó vastagon.

7:07 - Tusolás után, öltözés közben

De, cica, van ruhád! Tele az a nyomorult szekrény! Mondjuk, sokat segítene, ha inkább az időjárásnak, nem pedig a hangulatodnak megfelelően próbálnál felöltözni! A "nem tudom mi a bajom, csak szimplán szar kedvem van"-ra valóban nincs árnyalatod.

Hahaha. Neeeem, nem csak úgy nézel ki. Tényleg kövér vagy ebben a ruhában. Nem kellett volna tegnap azt a doboz pizzát betolnod az arcodba. Emlékszel? Közvetlen a hamburger-kóla kombó után.

Én tényleg nem akarok beleszólni, de megint megvetted a bérletet a konditerembe tök feleslegesen. Ott kéne magadat billegetni, nem itthon! Pláne nem nekem!

7:37 - Öltözés után, smink- és frizurakészítés közben

Tegnap és tegnapelőtt, sőt, még azelőtt is elmondtam, hogy az nem haj! Ne hívd annak, az valami egészen más a fejed tetején. Mondjuk, cserébe egész jól takarja az arcodat. Kis butus, attól nem lesz kisebb a feneked, ha összefogod a hajad.

Egyik szem, másik szem. Nem, ez ma reggel sem füstös. Úgy néz ki, mintha bevertek volna egyet. De a te arcod, szerencsére.

Jaj, most meg mit vagy úgy oda? Úgy csinálsz, mintha most pislogtál volna bele először a szempillaspirálba. Ott az orrod előtt a fülpiszkáló, azzal le tudod törölni. Nem kell újrakezdeni semmit, jó lesz az.

7:57 - Már majdnem készen

Igazán nem akarok beleszólni, de elkéstél. Ma is. A huhogás és a csapkodás nem segít semmin. Ahogy a fel-alá rohangálás sem.

Nyilván, csak azért is a magassarkú. Mi más, mert abban gyorsan lehet szaladni a busz után.

Hmmm, forogj még egy kicsit! Most, hogy így jobban megnézlek... Az igazat megvallva, egész jó kis csaj lett belőled! Remélem, sokat segít majd, amikor a késés miatt magyarázkodsz. Na, haladjál!

És ez csak egy átlagos reggel volt... Szerintem egyáltalán nem csoda, ha valamelyikünk 7 év szerencsétlenséggel ajándékozza meg a kis lakótársait. Ki bírja ezt idegekkel?

Te ugyan csak egy háztartási eszközként, egy sima tárgyként - egy tükörként - tekintesz rám, de közlöm veled: én ennél sokkal több vagyok. Tudom, szokatlan módja ez a kinyilatkoztatásnak, de valahogy fel kell, hogy hívjam magamra a figyelmet...

