Nincs jó házasság - jelentette ki Heni, miután lehúzta a negyedik vodkáját. - Ti is folyamatosan kompenzáltok, drágáim. Te heti háromszor edzel. Mi más lenne ez, ha nem pótcselekvés?

Zsuzsa meg naponta löki magáról a kikent-kifent képeket Instára, hogy aztán nedves bugyival számolgassa a lájkokat.

Zsuzsában elakadt a szó a megbántottságtól. Láttam, hogy mindjárt felpattan és elszáguld, ezért gyorsan a vállára tettem a kezem, diszkréten az üvegből hiányzó piamennyiség, majd Heni felé intve. Így végül, dühtől reszketve ugyan, de ott maradt.

- Figyu - fordultam csitítóan illuminált barátnőnk felé. - Mindenki együttérez veled, amiért nem jött össze a dolog Karcsival. De kérlek, ne ess bele a "kiábrándultam a világból és minden kapcsolat szar" állapotba! Vannak házasságok, amik megmaradnak, és vannak, amik nem, bármennyire küzdesz is. Az emberek...

- Emberek?! - vágott Heni a szavamba. - Milyen emberekről beszélsz? Csupa ösztönlény szaladgál az utcán. Elég kimozdulnom, hogy lássam, valójában mindenki csak dugni akar. Reggelente felelősségteljesnek látszó apukák, állítólag szerető férjek viszik a gyerekeiket oviba. Kézen fogva ballagnak be a picikkel a kapun - micsoda illúzióba ringató kép! Aztán az öltözőben, mikor anyu nem látja, sokat ígérően rám mosolyognak...

...Csak vissza kéne vigyorognom. Bárhol be tudnék szerezni foglalt fickót, érted? Kefélni akar a pincér, a tanár, a postás, a cégvezető... Karcsi is azt akart. Meg is tette. Nincs jó házasság. Úgyhogy térjetek gyorsan észhez, és ne hitegessétek magatokat!

Az utolsó mondatnál nyál fröcskölt ki a szájából, mert acsargás közben inni is próbált. Olyan szívszorító látvány volt, hogy még Zsuzsa dühe is elpárolgott. Szeretettel arrébb simított egy tincset Heni arcából, hogy legalább a haja ne ússzon vodkás nyáltengerben.

- Te például tutira összevesztél tegnap a férjeddel - folytatta Heni zavartalanul, vádlón felém tartva a mutatóujját. - Ne tagadd! Forrt köztetek a levegő, mikor összefutottunk.

- Így igaz. De te meg ne tegyél úgy, mintha tizenkét éves kislány lennél, aki nem ismeri az életet! Minden kapcsolatban vannak veszekedések. A valóságban élünk, nem valami túlidealizált lányregényben. Attól, hogy a párok civakodnak időnként, még nem sütheted rá minden kapcsolatra, hogy szar. És mielőtt újra az edzést hoznád fel: miért lenne pótcselekvés? Kislánykorom óta imádok mozogni, ismersz!

- Oké, mondjuk, hogy igazad van. Térjünk rá Zsuzsára! Velük mi van? Ezt magyarázd meg!

- A francba, Heni! - háborodott fel Zsuzsa. - Komolyan akkora gond szerinted, hogy időnként csini képeket posztolok magamról a neten?

- Igen. Lejön belőle, hogy elégedetlen vagy a házasságoddal. Álságosan élteted a kapcsolatokat, miközben nálatok is gikszer van!

- Kicsim, Ákossal és velem semmi gond nincs. Ugyanolyan vonzónak látom őt, mint régen. Szeretem, még akkor is, ha néha morgós medve. Nem cserélném le senkire: sem fiatalabbra, sem szebbre, sem gazdagabbra. A posztolás... csak egy kis játék. Egyszerűen jólesik, hogy a férjemen kívül mások is szépnek találnak. Felteszek egy-egy csinosabb fotót, hogy lubickoljak kicsit az elismerésekben. Talán tényleg gyarló dolog, de ártalmatlan...

...Visszatérve a pasikra: ne hidd, hogy mindegyik félrelépne veled, csak mert elismerő tekintettel végigmustrál! Villog a szemük, persze. De a többségüknek olyan ez, mint nekem a net. Megerősítésre vágynak, hogy még mindig vonzóak. Szemeznek, kihúzzák magukat a büszkeségtől, ha visszanézel, de nagy részük sosem menne tovább ennél. Vannak becsületes férfiak. Csak ne add fel!

És akkor végre megtört a jég. Heni sírva a karomba dőlt:

- Ne haragudjatok... Csak olyan rohadtul fáj! De tudom, hogy igazatok van. Ígérem, nem válok férfigyűlölő perszónává, aki a macskáját szólítja szerelmemnek. De most egy kis időre van szükségem... Aztán összeszedem magam...

Greta May novellája

Nyitókép: Shutterstock