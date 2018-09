Az ember azt hinné, hogy lassan egy évtized után megtanultuk kulturáltan használni a közösségi média komment szekcióját. A legtöbb embernek ez sikerül is, de sajnos sokaknak még mindig nem megy ez a dolog szarvashibák nélkül.

Ha te nem szeretnél egy lenni közülük, akkor így ne kommentelj!

Úristen, de meghíztál!

Van az úgy, hogy az ember súlya változik, és nem éppen előnyös irányba. Ennek számos oka lehet: valakinél lelki, valakinél egészségügyi. És igen, valaki pedig szimplán és egyszerűen lusta. De egy biztos: bekommentelni valakinek, hogy "Úristen, de meghíztál!", na, annak nincs sok értelme. Azon kívül, hogy bebizonyítod, hogy egy ordas nagy bunkó vagy, semmi mást nem érsz el vele. Ugyanis kétféle opció van:

Pontosan tudja, hogy felszedett pár kilót, küzd is vele, de még nem sikerült leadni. Na, ő az, aki esténként így is telesírja a párnáját, nem kell még az is, hogy az összes barátja/kollégája/ismerőse előtt még meg is szégyenítsék.

nem kell még az is, hogy az összes barátja/kollégája/ismerőse előtt még meg is szégyenítsék. Aki pont magasról tesz rá, hogy felkúszott némi fölösleg. Éli tovább az életét, max kicsit nagyobb ruhákban. Neki pedig a kommented a falra hányt borsóval ér fel.

A családi szennyes esete

Nem teregetjük ki a családi szennyest a Facebookon. Sem az Instán. A családtagunk boldog nyaralós képe alatt meg pláne nem borítjuk ki azt a bizonyos bilit. Nem erre való a karácsonyi ebéd? Na jó, csak viccelek. És most azt gondolod: ugyan, ki tesz ilyet? Meglepődnél, de nagyon sokan. Az, hogy nyilvánosan ócsárolod a saját családodat, rólad állít ki szegénységi bizonyítványt - nem pedig róluk. Még akkor is, ha neked van igazad.

Megjött a húszezres csekked!

Tisztában vagyok vele, hogy Magyarországon az egymás zsebében való turkálás mára már a nemzeti sport kategóriába tartozik, de nem kell megkönnyíteni az emberek dolgát.

Nem a Facebook a legmegfelelőbb hely arra, hogy közöld a másikkal, hogy megjött a családi pótlék, a fizetése vagy a nagyi szülinapi csekkje. Menni fog ez neked privát csatornán is.

Most már inkább babázni kéne, nem pedig utazgatni!

Nincs is jobb annál, mint mikor az ember elutazik végre álmai tengerpartjára, megosztja az ismerőseivel az örömét, majd jön a komment. A komment, amit szemtől szemben sem könnyű disztingváltan kezelni, de így, mindenki előtt még rosszabb. A "Most már ideje lenne szülni, nem pedig felelőtlen fiatalként utazgatni a világban!" megjegyzés. Ez a személyes kedvencem. Mázlimra engem ez eddig elkerült, de amikor más oldalán látom, engem az is mellbe vág. Másszunk már ki egymás magánéletéből, ha kérhetem!

NE ORDIBÁLJ!!!!!!!

Attól még, hogy csupa nagybetűvel kommentelsz, nem lesz a mondanivalód sem érdekesebb, sem fontosabb. Viszont nagyon hamar hülyét csinálsz magadból mindenki előtt. Gondolom, ha élőszóban kommunikálsz, akkor sem ordítod le a másik fejét a nap 24 órájában. Nos, a Facebookon a csupa nagybetű és a rengeteg felkiáltójel pontosan ezt jelenti. Igen, írásban sajnos kimarad a metakommunikáció, de ma már a kedves emojikkal ezeket is meg lehet oldani. Azért ez nem azt jelenti, hogy minden mondat végére oda kell biggyesztened egyet... :)

Nyitókép: Shutterstock