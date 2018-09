Bár egyre több a modern és sokoldalú szülő, mégis még mindig vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az igazán jó anyák csak mártírként viselkedhetnek.

Elég egy apró dolog, ami az ítélkezők szerint nem összeegyeztethető az anyasággal, és máris elindul a pletyka. Zárómondatként pedig a jól ismert "Minek szül gyereket az ilyen?" felkiáltás hangzik el. Néhány tipikus példa:

1. Hogy merészelsz mozogni?

"Nem edzeni meg futkározni kéne. Egy normális anya otthon van a gyerekével, nem a fenekét rázza szűk naciban. Hát minek az ilyennek gyerek?!"

Az egészséges életmód fontos, márpedig ahhoz a rendszeres mozgás is hozzátartozik. Gondolom, minden anya a lehető legtovább jelen szeretne lenni a gyermeke jövőjében... Épp ezért szülőként még inkább ajánlott, hogy törődjünk az erőnlétünkkel. Sokan erre a baba-mama tornát hozzák fel, mint lehetőséget. Vannak azonban nők, akik már szülés előtt megszoktak és megszerettek egy olyan mozgásformát, ami nem végezhető együtt a kicsivel. Attól, hogy heti pár órát rászánnak erre, még nem lesznek rossz anyák. Egy egészséges, energiával feltöltődött anyuka pedig derűsebb és türelmesebb, ami nagy ajándék a gyerkőcnek.

2. Van képed csinosnak lenni?

"Látjátok, hogy ki van csípve? Ennyi szépítkezés mellett tuti, hogy nincs ideje foglalkozni a gyerekkel. Ráadásul a múltkor wellness hétvégére mentek a férjurával, a kicsit meg rásózták a nagymamára. Minek az ilyennek gyerek?!"

Sosem láttam olyan statisztikát, miszerint az elhanyagolt anyukák többet törődnének a gyermekükkel, mint akik divatosan öltözködnek, fodrászhoz járnak, esetleg maguk csinálják profin a hajukat, körmüket.

Attól, hogy egy nő anya lesz, még nem kell elvesztenie a nőiességét. Persze mindenkinél vannak napok, mikor csak egy lebüfizett, kinyúlt pulcsit kap magára otthon.

Sőt, az sem baj, ha valakinek egyáltalán nem fontos a megjelenés - hiszen ez mindenkinek a saját döntése. Egy azonban biztos: leharcolt külsővel ugyanúgy lehetsz rossz anya, mint trendi cuccokban. Azt, hogy ki mennyit törődik a gyermekével, nem a külső megjelenés dönti el.

Az viszont tény, hogy ha egy nő sokáig maga mellett szeretné tudni gyermekei apját, azért valamilyen formában tennie kell. (Ez persze fordítva is igaz...) A belső értékek mellett legalább olyan fontos a külső is. Ha egy férj megtartja az érdeklődését férfiként a gyereke anyja iránt, az a gyerek érdekét (is) szolgálja, hisz nagyobb az esély, hogy nem csonka családban nevelkedik fel. Ugyanilyen fontos, hogy a párok időnként kettesben töltsenek egy-egy órát vagy napot. Egy nagymamánál töltött estétől vagy hétvégétől még egy gyerek sem sérült lelkileg...

3. És még szerelmet is akarsz?

"Szégyentelen perszóna. Inkább a gyerekével törődne pasizás helyett!"

Vannak nők, akik valamiért apa nélkül kényszerülnek nevelni a gyerekeiket. Ettől még ők is ugyanúgy vágynak szerelemre és párkapcsolatra, mint bárki más. És mivel a lovagok nem kopognak be csak úgy az ajtón, előfordul, hogy az esti mese után dögös ruhát öltenek, és szórakozni mennek. Miért ne tehetnék, ha valamelyik megbízható rokon szívesen otthon marad a kicsivel éjszakára? Az anyaság mércéje nem az, hogy ott vagy-e a házban, míg a gyermeked alszik. Sokkal többet számít, hogy az ébrenléte alatt mennyit és milyen minőségben foglalkozol vele.

Különbözőek vagyunk. Egyesek szülés után évekig csak anyaként működnek, mások egyéb területeken is sikerre törekszenek. De azt, hogy ki mennyi törődést és érzelmi biztonságot nyújt a gyermekének, nem ebből lehet leszűrni. Ítélkezni pedig végképp tilos, mert ritkán látunk bele olyan mélységekben egy család életébe, hogy helytálló véleményt alkothassunk.

