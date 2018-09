Ott ültem a konyhaszéken, szokásomhoz hűen az életem épp romokban hevert egy újdonsült szakítás miatt, a könnyeimmel küszködve szipogtam magam elé bámulva, teljesen összezúzva és megsemmisülten.

Vártam volna valami biztatót a szeretteimtől, egy kedves szót, szinte bármi jó lett volna, de akkor elhangzott az a mondat, ami rögtön a szívemig hatolt:

- Legalább szép vagy.

- Mi van???!!!

Akkor belém hasított egy érzés. Ennyi volna csak, amennyit érek? Hogy szép vagyok? Számít ez vajon most bármit is? Mégis mi a szart segít ez most rajtam?

Lehet, hogy valaha ezt bóknak tekintettem volna, de akkor - talán először életemben - rettenetesen fájt. És ez az érzés a következő években is meghatározó maradt. Tudtam, hogy ez a biztatás nekem kevés - és mindig is az volt. Nos... akkor felteszem a jackpot kérdést:

Mégis mire elég az, hogy valaki szép?

Mert szerintem az emberek ezt rettentően túlmisztifikálják. Azt hiszik, hogy a szépség valami szupererő, és a "szép nők" olyan szuperhősök, akik nem éreznek semmilyen lelki fájdalmat, hiszen ők szépek. És ez nekik mindenre elég. Szinte teljesen mindegy, miként gázolsz át rajta, mert ő úgyis olyan szép, hogy mind a 10 ujjára talál valakit. Meg sem tudom számolni, életem során hányszor próbáltak már azzal megvigasztalni, hogy mennyire szép vagyok, és úgyis megkapok bármikor bárkit. No persze, mintha az élet pont ilyen egyszerű lenne.

Láttam a minap egy lányt a blogomon, aki szépségkirálynő, és valóban szerintem is gyönyörű. Feltűnt, hogy gyakran posztol arról, hogy mennyire boldogtalan. Végignéztem az adatlapján, és láttam, hogy egy évekkel ezelőtti kapcsolatát siratja azóta is szüntelenül. Aztán megnéztem a hozzászólásokat, hátha kiderül belőle a valódi ok, ám csak az idegesítő "bölcsességek" kerültek újra a szemem elé.

- Találsz jobbat drágám, jobbat érdemelsz.

- De hiszen olyan szép vagy, ez mégis hogy lehet?

- Ne szomorkodj, olyan szép vagy!

Nah puff. Itt ez a lány, aki évek óta nem találja már a boldogságát, és mással nem lehet vigasztalni, csak ilyen sületlenségekkel? Na ne már!! És a fő gond, hogy ez már globális. Mert a mai felszínes világban a szépség szerepe évről évre egyre nagyobb mértéket ölt. És hogy szerintem ezt kik cseszték el? Azon nők ezrei, akik ezt elfogadták, és már mások nem is akarnak lenni, csak szépek. Mert az hiszik, ez nekik mindenre elég. És ez az érem másik csúfondáros kis oldala.

Mert ugye vannak a jó nők, és vannak, akik "csak" szépek.

És sajnos általános tévhit ezeknek a lányoknak a körében, hogy a személyes vonzerejük egyetlen mértékegysége az, hogy a férfiak meg akarják-e dugni őket. Egyebük sincs, csak a tökéletesre edzett testük, a hegyesre csiszolt körmeik, a simára vasalt póthajuk, a göndörített 4-5-6-7-8D-s műszempillák és persze egy menő Instagram oldaluk. Az életcéljuk pedig az, hogy egész életükben rohadt jól nézzenek ki. Az ilyen nőkezdemények miatt veszik egy kalap alá az összes csinos nőt. Azok is ebbe a halmazba kerülnek, akiknek egyébként nem a külsejük áll az életük középpontjában.

Mert ők jól tudják, hogy a szépség lehet néha olyan fegyver is, ami fordítva sül el, ezért nem árt, ha vigyázol. Nem mindegy, hogy élsz, vagy visszaélsz vele, mert idővel úgyis rájössz, hogy az egész önmagában egy nagy kalap szart sem ér. Amikor épp a padlón heversz, és a világ végét várod, hidd el, benned sem az fogja a lelket tartani, hogy milyen rohadt jól nézel ki. Sőt... Továbbmegyek. Igaz barátod sem a csodás tükörképed lesz, aki majd felszed a földről. Vagy talán tévedek?!

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock