Mi, nők, sokat beszélgetünk pasikról - és még többet arról, hogy ki is számunkra a jó pasi. Persze sokan sokfélék vagyunk, mégis van egy általános sztereotípia a férfiak külső-belső tulajdonságai kapcsán, amellyel talán a nők többsége egyetért.

Kisebb közvélemény kutatást végeztem, mely alapján megpróbálom tisztázni, mire is gondolunk mi, nők, amikor ráakasztjuk egy férfira a "jópasi" jelzőt.

1. Ne legyen magamutogató!

A jó pasiban az a legvonzóbb, hogy nem tudja magáról, hogy az - mert ha tudná, akkor máris kevésbé lenne sármos. Legalábbis azon nők számára, akiknek pont az a vonzó egy jóképű, sportos férfiban, hogy nem pózol, nem magamutogató - ugyanakkor mégis van önbizalma.

2. Úriemberként viselkedik.

Természetes és udvarias. Nőként kezel - azaz kinyitja az ajtót, feladja a kabátodat, odafigyel rád. A karját nyújtja, ha pocsolyát lát, és átsegít rajta. Ha meglát egy nehéz tárgyat a kezedben, nem nézi azt nemtörődöm módon, hanem azonnal átveszi tőled, de legalábbis felajánlja a segítségét. Nincs annál lelombozóbb, amikor már percek óta küzdesz például egy bőrönddel vagy csak a bevásárlószatyroddal, ő meg mindezt figyelmen kívül hagyva sétál melletted.

Nem csak magáról beszél, meghallgatja - és érdekli is -, amit mondasz. De ha utóbbi mégsem teljesülne, legalább megpróbál úgy tenni, mintha... Nagyvonalú, azaz természetesnek veszi, hogy kifizeti a számlát, és nem ő hívatja meg magát - mondván, hogy már úgyis egyenjogúság van. (Legalábbis az udvarlási fázisban.)

Nem tesz vulgáris célzásokat, ugyanakkor képes enélkül is érzékeltetni, mennyire vonzó vagy számára. Magabiztosan lép be az ajtón, és tisztelettel, mégis határozottan viselkedik a személyzettel például egy étteremben. Nem körülményes vagy hangoskodó - nyugodt, halk stílusban is eléri a figyelmet, megkapja a tiszteletet.

3. Biztonságban vagy vele.

Ha melletted van, biztonságban érzed magad. És nem csupán fizikailag, hanem érzelmileg is. Nem érzéketlen macsó, de nem is pityeredik el minden apróságon. Nem fél kimutatni az érzéseit, és nap mint nap megerősíti benned apró figyelmességekkel, hogy te vagy a nagybetűs NŐ a számára. Gondoskodó és lovagias. Nem fordul magába, ha problémák gyötrik, de nem is tőled várja a megoldást.

4. Szavahihető és megbízható.

Megbízható, vagyis ha valamit megígér, akkor az úgy is lesz. Betartja a szavát, vagy ha mégsem sikerül, akkor biztos lehetsz abban, hogy nem rajta múlott, hanem a körülményeken. Hazakísér, és nem mond búcsút az étterem ajtajában, hogy aztán úgy menj haza, ahogy tanultad...

5. Tudja, hogy az udvarlás sohasem megy ki a divatból.

Tudja, hogy udvarolni nem ódivatú dolog. Sőt, annál értékesebb és izgalmasabb egy kapcsolat, minél többet tett azért, hogy a kegyeidbe férkőzzön. Tiszteletben tartja mások véleményét - a tiédet is -, és nem tartja magát megfellebbezhetetlennek. Ugyanakkor vannak elvei, melyekhez hű marad, akkor is, ha a körülmények nem kegyesek ezek fenntartásához.

+1 Nem egy piperkőc...

Ad magára, de nem piperkőc. Hiszen nincs is annál kiábrándítóbb, mint amikor ápolatlan a teremtés koronája, de az sem túl szimpatikus, ha több időt tölt a tükör előtt, mint te. Nem esik túlzásokba, és nem húz maga után olyan erőteljes kölniszag csíkot, amit még egy hét múlva sem tudsz lemosni magadról.

Olyan alapvető ház körüli tevékenységek, mint például egy szög beverése, egy égő kicserélése, esetleg a fű lenyírása, nem okoz neki problémát és lelki válságot sem.

Na, most ha mindezekből magadra ismertél, akkor te jó pasi vagy. De hölgyeim, lehet mindezzel vitatkozni vagy egyetérteni, hiszen mindannyian máshogy neveltettünk, és más értékrendszerrel bírunk. Ezért kíváncsi vagyok: neked például mitől lesz jó pasi egy férfi?

Nyitókép: Shutterstock