Nem egyszerű nőnek lenni. (Főleg, ha rólam van szó...)

A női létnek csodálatos oldalai vannak. Például ezerféle szemforgatással ki tudjuk fejezni, amit gondolunk - persze felesleges szócséplés nélkül.

Aztán ott van az is, amikor ciccentéssel jelezzük a párunk felé, hogy bizony láttuk, amikor a bögyös szőke mellét szemkieséssel némán megdicsérte. Vagy amikor a kiéhezett vadászok a bárban ingyen itallal hálálják meg a szende mosolyunkat - pedig a hátunk közepére sem kívánjuk sem az italt, sem a pasit.

Anyukám sok mindent megtanított a női lét fortélyai közül:

hogyan húzzam ki magam,

hogyan viseljek magassarkút,

hogyan pisiljek olyan mosdóban, ahol már ezren voltak előttem.

Arra viszont senki nem készített fel, hogy vannak nehéz pillanatok is. Ide lehetne sorolni a havi szinten kopogtató anyatermészetet - újra és újra jelzést küldve, hogy bizony most sem vagyok terhes. Hogy a jó életbe lennék szingliként?! Miért nem küld inkább egy sms-t:

"Drága gyermekem! Minden rendben, ma is csodás vagy, újabb meg nem termékenyült petédet elvittem, puszi neked, egy hónap múlva újra írok."

Ha a menstruáció nem lenne elég, akkor ott vannak az időpontok, amikor valahol biztos meg kell jelenni: körmös, pillás, pedikűrös, akció valamelyik plázában. Időpontok, amiket képtelenség fejben tartani. Ám itt jön a csavar.

Ahogy észrevettem, kétféle nő létezik. Az okos, amelyiknél mindig ott van a kis notesze, ahova minden találkát felvés, így nincs se kavarodás, se eszeveszett telefonálgatás ide-oda.

És van a másik nő. Én. Aki pontosan tudja, hogy notesz nélkül is képes összehangolni minden olyan találkát, ahol meg kell jelennie. És ez a fajta nő - még mindig én - olyan forgatagban találja végül magát, ahova ősi ellenségét sem kívánná. Mert akkor most mit is mondjak le, ha egy időpontra pakoltam a műkörömépítést, a magánorvosom felkeresését és a barátnőkkel való ebédelést?

A hirtelen jött stresszben persze lefagy az agyam is. Bár elmondhatnám magamról, mekkora császárnő vagyok, hiszen minden ilyen szituációt pikk-pakk megoldok, és hidegvérrel a kezemben tartom az irányítást.

A szomorú valóság viszont az, hogy sokszor elalszom, elfelejtek előre egyeztetett programokat, és zaklatom azokat a még mindig kedves és türelmes lányokat, akiknek hála összeszedett és igényes nő képét mutathatom.

Ha ez még nem lenne elég, akkor kénytelen vagyok még azt is hozzátenni, hogy imádok játszani az idővel. Előre számolgatni, hány percbe is telik, hogy eljussak a A-ból B-be. Még egy dal a zuhany alatt, még egy kávé, mert megérdemlem, még egy rész a sorozatból, hiszen minden ki van számolva! Percre! Pontosan! Aztán ott van a sürgető elindulás, különben elkések. Ja, mindegy. Már elkéstem...

Szóval, kérlek, nézzétek el, ha egy nő késik. Hiszen nem egyszerű nőnek lenni, na. :D

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock