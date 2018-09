Férfivélemény: Csak egy éjszakát kérek tőled...

Te is olyan lány vagy, aki azt hiszed, hogy ha igent mondasz, ha feljössz hozzám szombat este, a buli előtt, akkor szerelemre lobbanok irántad?

Feljöhetsz, ha akarsz, sőt, én vagyok az, aki hívlak. Csak ne feledd: nem ígérek semmit, de te sem a bélyegeimet akarod megnézni... Nem árulok zsákbamacskát, nem hazudozok, nem szédítelek: tetszel, és szeretnék veled közelebbről is megismerkedni, de többre most nem vagyok képes. Engem most belőled csak a női részleg érdekel, a lelked akár otthon is hagyhatod! Mert én most nem beszélgetni szeretnék, hanem csak veled akarom egy kicsit jól érezni magam, és persze úgy, hogy neked se legyen kellemetlen!

Nem ígérem, hogy holnap felhívlak, de még azt sem, hogy együtt érkezünk a buliba, vagy hogy ott egész este veled fogok táncolni. Én ezt még nem akarom. Csak érezzük jól magunkat te és én - semmi romantikus bájcsevegés, bontunk egy üveg finom bort, megisszuk, és élünk egy kicsit csak a mának!

Nem akarlak kihasználni, nem akarom, hogy azt hidd, hogy te csak a tested miatt vagy érdekes bárkinek. Tudom, meglepő, de én sem csak azért akarom, hogy itt legyél! Árad belőled a megtestesült nőiesség, amit csak tetéz a szépséged - ehhez szeretnék egy kicsit hozzákapcsolódni. Vágyom arra, hogy érintkezésbe kerüljek veled! Viszont egyet megígérhetek: nem foglak zaklatni, ha nemet mondasz - de ha jössz, akkor sem fogom világgá kürtölni, hogy egymáséi lettünk egy este erejéig.

Elfogadom és megértem, ha hímsoviniszta baromnak tartasz, akit csak a farka irányít. De mielőtt ítélkeznél, gondold végig és értsd meg a helyzetemet: tudod, hogy pár hónapja ért véget egy három éves kapcsolatom, aminek a sebeit a mai napig nem sikerült begyógyítanom. Így egyelőre nem tudok közös jövőben gondolkozni. Még csak ott tartok, hogy újra rájöttem: férfi vagyok. Most kezdek újra vágyat érezni. Ne aggódj, nem őt akarom - elfogadtam, hogy elment, el is engedtem, nem várom már vissza. Sőt, nem is engedném.

Így hát most csak instant örömben akarok részesülni. Ne félj, nem foglak lenézni vagy alábecsülni, ha igent mondasz az ajánlatomra. Neked sincs senkid, nekem sincs... adva van két egyedülálló ember ahhoz, hogy eltöltsenek együtt pár órát.

Nincs elvárás: se az, hogy itt aludj, vagy hogy holnaptól együtt járjunk. Nem akarlak magammal terhelni, tudom, hogy én neked most amúgy is sok(k) lennék. De annyira tetszel, annyira vágyom rád, hogy összeszedtem magam és a bátorságom, hogy elmondjam neked mindazt, amit szeretnék.

Lehet, hogy most azt gondolod, hogy ez a pasi sem különb, mint a többi, aki régen látott nőt. De ne ítélj túl korán! Ne azonosíts azokkal, akik fűt-fát ígérnek, hogy ágyba vihessék a kiszemelt hölgyet, és utána nagy magyarázkodás közepette lelépnek! Én inkább őszintén megírtam, hogy mire vágyom, mire számíthatsz. Felnőtt emberek vagyunk, felnőtt életet élünk, felnőtthöz méltó döntéseket hozunk. Miért ne játszhatnánk kicsit együtt a felnőttek játékát?

Ne legyenek előítéleteid, ne legyenek elvárásaid, ne hozz magaddal semmi gondot - nem is viszel haza tőlem mást, csak egy szép este élményét és annak örömeit! Nem feleséget, nem takarítónőt, nem szakácsnőt keresek, aki gőzölgő kávéval, bundáskenyér illattal ébreszt. Nekem csak te kellesz, aki számomra a NŐT jelenti, akire úgy vágyom, mint szomjas vándor egy pohár vízre a sivatag közepén.

Ám nélküled sem fogok szomjan halni, a Föld sem fog megállni, sőt, semmi baj nem lesz. De ha jössz, akkor minden sokkal szebb lesz. Ezt megígérhetem.

Nyitókép: Shutterstock