Anita a következőt írta ki Facebookra: szakítottunk. Hangulata: szomorú. Mindjárt záporozni is kezdtek a kérdések, hogy miért, mi történt, és néha ezek közé ékelődött egy-egy sajnálom, részvétem is.

A kérdésekre annyira felelt: azt inkább hagyjuk. Erre érkezett egy izgalmas kérdés: Akkor minek írod ki? De tényleg, miért is a Facebookon kell nyilvános szerelmi életet élni?

Az utóbbi időben, amióta a Facebook lett a virtuális valóságunk, egyesek ott élik az egész életüket, mások orrára kötve sikereiket, örömüket, fényűző nyaralásaikat meg a tegnapi menüt. Büszkén kibiggyesztik, hogy kapcsolatban vannak, eljegyezték egymást, meg hogy összeházasodtak. Szép, szép, meg egyszerűbb is így tudatni, mint mindenkit körbetelefonálni.

De akadnak olyanok, akik arra is kényszert éreznek, hogy a magánéleti válságaikat is kiteregessék, ahogy az Anita esetén is történt. Röviden így néznek ki a kommentek:

- De miért szakítottatok? Szép pár voltatok.

- Azt inkább hagyjuk - válaszol Anita.

- De én még nem végeztem! - csatlakozik Peti, a párja.

- Én meg igen! - írja Anita.

- Most mi van?!

- Beszéljünk! De ne itt... (Peti)

- Én már nem akarok beszélni! Te meg ha akarsz, itt is jó... de most nem tudok írni. (Anita)

Egy darabig csend volt a kommentek között, de alig telt el harminc perc, és:

- Ne haragudj. Szeretlek. (Anita)

- Én is szeretlek. (Peti)

- Akkor mégsem szakítotok? Most mi van?!

Na ez az... Most mi van?! Lemaradtunk valamiről? Itt jártak az ufók, és kimaradt pár óra? Annyi szent, hogy a párocska kibékült, és azóta is dúl közöttük a love. Csakhogy nekem azóta is kong az agyam, mert nem bírom megérteni, hogy ez miért jó. Vagy ez lenne az a bizonyos feltűnési viszketegség? Egy kis szeretetre és megértésre vágyott? Egyébként a barátnők meg a család nem ajnározták eleget, ezért kellett neki mind a hatszáz ismerős részvéte?

Azt hinnéd, hogy ez a buta emberek játéka, és hogy a kulturált, intelligens emberek ilyet nem csinálnak. De sajnos ez sem minden esetben igaz, mert az előbbi párosról is azt hitték, hogy intelligensek. Persze attól még lehet, hogy azok, elvégre a féltékenység a legkiválóbb emberek elméjét is megzavarhatja.

Csakhogy ez még mindig nem elég ok arra, hogy így viselkedjenek, mivel ez egy kicsinyes, gyerekes megnyilvánulás, ami a bosszúról szól. Hogy megalázzuk a volt párunkat a szülei, a barátok, a kollégái, sőt, akár a főnöke előtt. Lehetőség arra, hogy világgá kürtöljük, mekkora sérelem ért bennünket, világi áldozatok vagyunk, és milyen görény ember a másik.

Ha szakítottak, vegye le csendben és nagy titokban a képeket, állítsa vissza, hogy egyedülálló, és ha baromira bántja, törölje le az ismerősei közül, de ne csináljon belőle ingyen cirkuszt! Lehet, hogy eleinte nem érzi annak, de ez egy pitiáner és égő dolog. Azon kívül, hogy kiröhögik és kipletykálják, a közeli ismerősei bizalmát is elveszítheti. "Ez vár rájuk, ha szemetek" címen. A pillanatnyi kielégülésen kívül nem fog Ritának sem egyebet hozni a tette, csak szégyent.

Nyitókép: Shutterstock