Merj élni! Mit jelent ez 42 évesen?

"Merj élni, ne futamodj meg!" - olvastam tűnődve a szöveget, amit arra a padra írtak fekete filccel, amire leültem az őszi napsütésben. A fiam kitartóan nyomta a köröket biciklivel, így volt időm elmerengeni, vajon mit akart üzenni az ismeretlen bölcs, aki - az írásképből ítélve - maximum 14 éves lehet...

Tök jó, ha egy tinédzser ilyen hozzáállással fut neki az életnek - írtam be neki egy pontot. (Még akkor is, ha az okosságait egy füzetbe kéne feljegyeznie, nem pedig egy padra, közterületen.) Remélem, hogy a "merj élni" fordulat nem valami parttalan hedonizmust takar. Hanem azt: legyen merszed megélni a valóságot, bármilyen is éppen! Ne maszatold el kábítószerrel, alkohollal... Küzdj meg a gondjaiddal, ne írd le magad - akkor sem, ha matekból bukásra állsz, vagy mással jár az imádottad!

Kamaszként ilyesmit jelenthetnek a sorok. De mit jelentenek nekem - jutott eszembe -, így, mindjárt negyvenkét évesen? És akkor rájöttem, hogy az én koromban még nagyobb kihívás "merni"... Mert már láttam és megéltem tragédiákat. Szembesültem vele, hogy az élet mulandó. Megbecsülök minden nevetést, csókot és baráti ölelést, mert saját bőrömön tapasztalom, milyen gyorsan szaladnak az évek...

Már nem akarok megmenteni senkit önmaga hazugságaitól, akkor sem, ha megértem és sajnálom - mert rájöttem, hogy mindenkinek saját magát kell megmentenie.

Nemet mondok azoknak, akik a hátamra kapaszkodnának, érzelmi és lelki koloncként, rám hárítva a felelősséget. Hiszen az élet célja felé vezető utat magunknak kell végigjárnunk. A cél pedig: javulni és fejlődni, folytonosan. (Legalábbis szerintem.)

Bármivel is hiteget egy-egy ma divatos szlogen, már tudom, hogy van, ami csakis az én felelősségem. Azt is tudom, hogy ha a csalódások után felállok, azzal nem másnak, hanem magamnak teszek szívességet. Törekszem a jóra, de nem ítélkezem a botladozók felett, mert az élet megmutatta, hogy olykor ugyanolyan gyarló tudok lenni, mint mások.

Merem jól érezni magam a bőrömben - hiszen csak azon kevés ember véleményére adok, akik számítanak. És merek küzdeni, majd szembenézni a végeredménnyel, legyen az kudarc vagy győzelem.

Voltaképpen minden életkorban megvan az értelme ennek az egyszerű kis bölcsességnek: merj élni! Valami olyasmit takar, hogy nem szabad félnünk sem magunktól, sem másoktól, sőt, az élettől sem. Minél hamarabb felismeri ezt valaki, annál több esélye van a megvalósításra. Úgyhogy elhatároztam, hogy bárkit is takar az írás alatt látható M.B. monogram, szorítok neki, hogy sikerrel járjon. Ahogy magamnak is. Ahogy mindenkinek...

Nyitókép: Shutterstock