"Nézd meg az anyját, vedd el a lányát!" - hangzik a régi mondás. De vajon fordítva is igaz? A csajoknak is érdemes szemügyre venni választottjuk apjának a szokásait?

Naná. Hiszen szerelmünk - jó eséllyel - az ő példáját látva sajátította el, hogyan "kell" viselkednie egy férfinak. Épp ezért, a családi látogatások során nem árt nyitott szemmel járni, hogy felmérjük, leendő apósjelöltünk:

1. Hogyan beszél a feleségével?

Kedvesen és szeretettel? Hűvös udvariassággal? Netán fölényesen és lekezelően? Nem mindegy... Még egy rossz kapcsolatban is sokat elárul az emberről, hogy milyen stílust enged meg magának a másikkal szemben. Ez pedig hamar kiderül - még akkor is, ha eleinte megpróbálnak "viselkedni" előtted. Elég egy hétköznapi szituáció: például, ha túl sósra sikerül a húsleves.

Máris szembesülhetsz vele, kedvesed milyen mintát látott maga előtt. Ha nevetve poénkodnak a dolgon, vagy szeretetteljes sztorizgatásba csap át a helyzet, akkor minden oké. Ha viszont megrovó, undok vagy gúnyos megjegyzések hagyják el az apósjelölt száját, érdemes elgondolkodnod.

2. Mekkora az igénye a testi kontaktusra?

Természetes, hogy a szerelmed szülei nem fognak vad csókcsatákba bonyolódni a látogatásod során, még akkor sem, ha egyébként kiváló a házasságuk. Az azonban sok mindent elárul, hogy hány futó érintésre, ölelésre, kézfogásra, simogatásra kerül sor kettejük közt, amíg ott vagy. Általában ugyanis a testi kontaktus utáni igényünket otthonról hozzuk.

Az első egy-két évben, míg tombol a szerelem, a visszafogottabb, "nem érintős" típus is hajlamos többet ölelgetni és puszilgatni a párját. De miután csitul a hév, általában mindenkin felülkerekedik a szülői minta. A szülőknél tett vendégeskedés során felmérheted, hogy az apósod a feleségét magához húzós, "szeretgetős" típus-e, vagy inkább az ellenkezője.

3. Hogyan gondolkodik általában a kapcsolatokról?

Egy családos férfi is sokféle lehet. Van, aki teljes szívével, boldogan éli meg ezt az - egyébként saját maga által választott - életformát, és ez minden szavából ki is derül. Akkor is, ha épp idegenekről beszélgettek, mondjuk, a szomszédokról, ahol a pár egyik tagja félrelépett.

Egy férjként és családapaként hiteles férfi általánosságban is a család és a hűség fontosságát helyezi előtérbe. Ha a párod édesapja ilyen, szerencséd van, hiszen a szerelmed gyerekkora óta ezt a gondolkodásmódot szívta magába. Ha viszont helyeslően sztorizgat félrelépő férjekről és feleségekről, arra érdemes felfigyelned...

Természetesen a fenti példákból sem lehet feltétlenül egyértelmű következtetéseket levonni. Nagyon sokszor pont a negatív szülői minta az, ami felnőttként helyes viselkedésre és gondolkodásmódra sarkallja az embert. Épp ezért, szó sincs arról, hogy ha a kedves após gusztálva végigmér egy nőt a felesége mellett bandukolva, akkor rögtön szakíts a barátoddal, mert tíz év múlva ő is ilyen lesz.

A fenti sorok pusztán mankót nyújtanak ahhoz, hogy tudd, milyen alappal indul a kedvesed. És ne feledd: valamennyien hozzuk magunkkal - szinte a zsigereinkbe égve - a szüleinktől kapott viselkedési formákat, jót és rosszat egyaránt. De ha felismerjük a rosszat, az már fél siker. Onnantól fogva ugyanis esélyünk van arra, hogy küzdjünk ellene, és akár meg is szabaduljunk tőle.

Nyitókép: Shutterstock