Mások élete mindig szebbnek tűnik. Boldog fotókat posztolnak magukról és a párjukról, amitől úgy érezheted, hogy náluk minden csupa rózsaszín hab és vattacukor.

Ilyenkor elfoghat az irigység - pláne, amikor hazamész a párodhoz, aki lemorzsázott atlétában, a kanapén fetrengve mered valami focimeccsre, és észre sem veszi, hogy megjöttél. Azt gondolhatod: "A többiek kapcsolata bezzeg milyen izgalmas és tökéletes! Olyan boldogok és hibátlanok." Ettől pedig egyből totál nyomorultnak érzed magad, amint belépsz a bejárati ajtón.

Ismerek például egy boldog párt. A nőnek szupermenő szakmája van, a férfinak stabil anyagi háttere, sokat utaznak külföldre, és őrülten szeretik egymást. A szerelmük irigységre késztet rengeteg embert, akik úgy érzik, hogy a saját életük megfeneklett, és beleszürkültek az unalmas hétköznapokba.

Viszont ha beszélgetsz pár szót a mesebeli kapcsolat "királylányával", akkor kiderül, hogy ő állandóan fogyózik, álmatlanul forgolódik éjszakánként a lakáshitele miatt, és reggel legalább egy órán át használhatatlan és mogorva, amíg meg nem ivott három bögre kávét. A párjának van egy veleszületett betegsége, a külföldi származása miatt pedig nyelvi akadályok vannak köztük. Emiatt nem mindig tudja választékosan kifejezni magát, ez megnehezíti a konfliktusok rendezését.

Néha mindketten elcsodálkoznak, hogy egyáltalán mit szeretnek a másikban, de aztán mindig megállapítják, hogy a problémák ellenére is megéri dolgozni egymásért és a kapcsolatukért. Szóval, senkinek a házassága nem fenékig tejfel. Jó eséllyel ugyanabból a pakli kártyából osztottak nekik is, mint neked - ami elég ritkán lesz Royal Flush.

Fiatalon azért nehéz, mert még nincs elég tapasztalatod, hevesebben reagálsz a dolgokra, esetleg nem ért még annyi vagy akkora csalódás, amiből eleget tanulhattál. Később meg azért nehéz, mert minél felnőttebb és minél tovább egyedülálló valaki, annál rugalmatlanabb a személyisége, és annál több rögzült rigolyája van. Ugyanakkor annál letisztultabb benned a kép, hogy milyen kapcsolatot szeretnél, és tudod, hogy saját magadnak is mennyit kell dolgoznod érte. De az, hogy nehéz, még nem azt jelenti, hogy ne lenne rendkívül szórakoztató és örömteli dolog.

Vannak alappillérek, amelyek ha megegyeznek, akkor sokkal nagyobb az esélyetek a közös jövőre. Ilyenek az értékrend, a világnézet, a hasonló anyagi háttér és műveltségi szint.

Még ha minden klappol, akkor is egy hosszabb tanulási folyamat az, hogy hogyan működhet jól a kapcsolatotok. És ez bizony néha konfliktussal jár együtt - még úgy is, ha nincsenek súlyos, komoly problémák. Még az apróságokra is úgy kell megoldást találni, hogy mindkét fél jól járjon. Tökéletes emberek nincsenek, de biztos vagyok benne, hogy ha léteznének, rém unalmasak lennének.

A boldog párok élete nem azért tűnik hibátlannak, mert szerencsésebbek, vagy jobb lapokat kaptak, hanem mert megtanultak jól játszani az adott pakliból és mindenből kihozni a maximumot.

Sokkal könnyebb izgalmasnak vagy tökéletesnek látni mások életét, mert nem vagyunk mindennek szemtanúi, csak a jót látjuk belőle. Simán lehet, hogy a barátaid számára meg a te párkapcsolatod (vagy éppen a randizós, bulizós életed) az irigylésre méltó. Bárhogyan is érzed, a saját életedből próbáld meg kihozni a legtöbbet!

Nyitókép: Shutterstock