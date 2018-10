Rájöttem a nagymamám legféltettebb titkára...

A te idődben nehezebb volt - mondom a nagyinak, félig-meddig a magam megnyugtatására. Aztán eltűnődöm, és már komolyan gondolom. Naná, hogy akkoriban szarabb volt ismerkedni!

A lányok nyakában ott lihegtek az ősök, még egy csókolózáshoz is bujkálni kellett. Aztán férjhez mentek, és jó eséllyel ugyanazzal a fickóval szexeltek életük végéig.

- Hát, nem tudom - válaszol.

Kétkedő a hangja, ez felkelti a kíváncsiságomat. Fürkészve nézem az arcát, miközben üvegekbe tölti a kézzel átpasszírozott ribizli levet.

- Miért? Nem voltak olyan szabadok a fiatalok, mint most.

- Lehet, mégis egyszerűbb volt minden. Néha sajnállak benneteket, drágám. Nincs könnyű dolgotok.

- Mire gondolsz?

Megtörli a kezét egy konyharuhába, és nehézkesen leül.

- Akkoriban a fekete fekete volt, a fehér meg fehér - mondja jókedvűen.

- Jaj... Ne gyere már a hasonlataiddal. Konkrétumot mondj!

- Például, nem kellett ennyit bűvészkednem, mint neked, ha elindultam otthonról. Kivasaltam a ruhámat, megfésülködtem, befontam a hajam. A saját szempillám volt rajtam, nem ilyen seprűféle, amit manapság hordtok.

- Most ez a divat.

- Értem én, kislányom, nincs is ezzel baj. Te kérdezted.

- Jól van, na. Mondd tovább!

- Nem kellett aggódnom, elfogad-e a legény olyannak, amilyen vagyok. Látott százszor - és nemcsak a templomban, szépen kiöltözve, hanem másképp is. Ócska ruhában, mikor hazafelé hajtottam apám teheneit. Verítékes hajjal, nekivörösödve, mikor kaszáltam a mezőn.

Kitömött melltartó sem volt még, hogy azzal csábítsuk a fiút, aztán hideglelést kapjunk félelmünkben, mi lesz, ha meglát nélküle. Hazudni sem volt ilyen könnyű. Egymás közelében éltünk, hamar kiderült, ki az, akinek csak a szája jár, és ki az, aki komoly. De minek beszélni ennyit... Más világ volt. Az emberek tisztábbak voltak és őszintébbek. Ledőlök egy kicsit, elálmosodtam. Nagyon meleg van, mintha még a szívem is lassabban verne tőle...

Elnyúlik a konyhai heverőn, a szeme lecsukódik. Nem aggódom, mindig így csinálja. Indulnom kéne, de nem akarok menni, folytatnám, amit elkezdtünk. Olyan varázslatos, mikor a fiatalkoráról beszél...

- Mikor megláttad nagyapát, rögtön tudtad, hogy ő lesz a férjed?

- Nagyapát? - ismétli. Nevetnem kell, mert gyakorlatilag már félálomban beszél. - A szerelmem bölcs és erős férfi volt. Örökre megőrzöm a szívemben. Ha meghalok, a hajtincsét tedd a koporsómba! Ott van a kredencben.

- Csodás, hogy így szerettétek egymást egy életen át. Hallod? Nagyi! Alszol?

Nem mozdul. Néhány másodperc múlva halk horkolása veri fel a csendet. Megsimogatom az arcát, indulni készülök. Csaknem kifordulok az ajtón, mikor eszembe jut a hajtincs. Nagyapa húsz éve meghalt, a nagyi nyilván azóta őrizgeti, ez olyan romantikus! Miért ne nézhetném meg?

Halkan kinyitom a kredenc ajtaját. Gyönyörű, hímzett zsebkendőt találok, csomóba kötve. Meghatottan kibontom, csakhogy beledermedek a mozdulatba: a tenyerembe hulló tincs erős és barna. A nagypapa szőke volt. "Szőke!" - kiáltom magamban döbbenten.

Gyorsan, mintha égetne, visszateszek mindent a helyére. A nagyi felé nézek, de ő még mindig ernyedt arccal horkol, én pedig elszégyellem magam. A titok, amit a ráncai mögött őriz, csak az övé - nincs jogom sem kutatni, sem felelősségre vonni érte.

