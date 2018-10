Olyan férfit kerestem...

...aki nem fél a szavaktól. Olyan valakit kerestem, aki mer kérdezni, és mer válaszolni - mindezt kérdezz-felelek társasjáték nélkül. Tudja, mikor kell hangosabban szólnia, és érzi, mikor kell halkan a fülembe suttognia, miközben az én mondataimra is figyel.

...aki nem fél a csendtől. Olyan valakit kerestem, aki tud hallgatni és hallani is - anélkül, hogy a kedvenc zenéje szólna a rádióban. Tudja használni pillantását is, miközben tekintete követi az enyémet. Aki szavak nélkül is képes értelmesen, összefüggően beszélni.

...aki nem fél az érintéstől. Olyan valakit kerestem, aki ölelni és simogatni akar - csak úgy, spontán, feltételek és feltételezések nélkül. Aki ismeri, érti, és ki is mutatja az érintés szükségességét - miközben egész teste vágyja az én érintésemet.

...aki nem fél az érzésektől. Olyan valakit kerestem, aki nemcsak mondja, hanem érezteti is, mit jelent őszintén szeretni. A szavak mellett tettekkel, kimondva és kimondatlanul is bizonyítja a szerelmét, miközben vágyja az enyémet.

...aki nem fél a mosolytól. Olyan valakit kerestem, aki nemcsak rajtam, hanem velem is képes nevetni. Aki, miközben kedvenc viccét hallja, mosolyával engem is megnevettet. Aki magán is jóízűen hahotázik.

...aki nem fél a tisztelettől. Olyan valakit kerestem, aki őszintén tiszteli magát, és legalább annyira őszintén tisztel engem is. Olyan valakit, akit én is kölcsönösen tisztelhetek. Aki hajlandó elismerni, megismerni: elfogadni az erősségeimet, gyengeségeimet - miközben a sajátjaival is tisztában van.

...aki nem fél a bizalomtól. Oyan valakit kerestem, akiőszintén bízik magában, és legalább annyira őszintén bízik bennem is. Olyan valakit, akiben én is megbízhatok. Aki előtt nincs álarc, nincs torz tükör. Aki a meztelen, tökéletlen testre és lélekre is kíváncsi, miközben ugyanezt nyújtja számomra.

...aki nem fél a hűségtől. Olyan valakit kerestem, akinek én vagyok az egyetlen, és aki számomra is az egyetlen.

...aki nem fél a gondolkodástól. Olyan valakit kerestem, aki nemcsak önálló, de közös gondolatokra is képes. Aki, ha kell, helyettem is gondolkodik, miközben elgondolkodtat. Aki örül, ha alkalmasint helyette is gondolkodom, miközben elgondolkodtatom.

...aki nem fél dönteni. Olyan valakit kerestem, aki nemcsak értem vagy önmagáért, de kettőnkért is képes döntéseket hozni. Aki, ha kell, mérlegel, ha kell, csak úgy mérlegelés nélkül határozza el magát.

...aki nem fél a női hisztitől. Olyan valakit kerestem, aki Google Fordító nélkül is ismeri az indokolatlan, hormonális "csak" és "semmi" jelentését, és ezek kezelési módjait.

...aki nem fél a társam lenni. Olyan valakit kerestem, aki nemcsak jóban és rosszban, hanem a szürke, unalmas hétköznapokban is velem, mellettem van. Akivel együtt festhetem át a szürke fal színét lilára.

...aki nem fél erősnek lenni. Olyasvalakit kerestem, akire nem félek rábízni az életem. A kis egyszerűen bonyolult, olykor szótlanul beszélő, csendben üvöltő, taszítva ölelő, zokogva nevető, gyűlölve szerető életemet.

A keresés közben rá kellett jöjjek, hogy tudatlanul ugyan, de egy lehetetlen küldetést vállaltam - szuperhőst kerestem. De mostanra tudom: szuperhősök pedig igenis léteznek ...hisz közülük egy velem él.

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock