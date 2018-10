A születéseddel egy időben felébredt bennem egy olyan védelmező ösztön, ami valószínűleg végigkísér majd egész életemen át. Innentől kezdve szeretnélek megóvni a világtól, és megkímélni a rád váró nehézségektől.

Ez nálam hatványozottan igaz, hiszen lány vagy. Sokan azt tanácsolták, hogy azonnal szerezzek be egy puskát a leendő udvarlóid ellen, hiszen egy lányos apának ki más lehetne a legnagyobb ellensége, mint a szeme fényének választottja?

Bevallom - habár még csak három hónapos vagy - néhányszor már eljátszottam a gondolattal: milyen lesz a fiú, akit majd először bemutatsz nekünk? Aztán eszembe jutott az a közhely, hogy a lányok általában az apjukhoz hasonló férfit választanak, és a gondolatbeli puskát már ki is hajítottam az ablakon.

De a higgadtságom nagyjából 2 percig tartott, amíg rá nem döbbentem, hogy mennyire nehéz dolgod lenne - legalábbis eleinte -, ha egy magamfajtával hozna össze a sors. Ugyanis egy introvertált férfival nem könnyű. Ott van rögtön az első leküzdendő akadály, ami talán a legnehezebb egy introvertált személyiség számára: maga az ismerkedés.

Hiszen ha valaki nem tud csak úgy leszólítani egy lányt, vagy nem "nagydumás", akkor könnyen rásütik, hogy félénk, tutyimutyi vagy épp töketlen - és így már mínuszból indít a nőknél. Sőt, emiatt még csak egy lapon sem lehet említeni egy igazi férfival.

De miért könyvelnéd el azonnal egy anyámasszony katonájának?

Jobb, ha tisztázzuk az alapvető tudnivalókat, különben is afféle használati útmutatót ígértem. Mi sokkal zárkózottabbak vagyunk az átlagnál, és jobban átrágjuk a dolgokat. Olykor szeretünk egyedül lenni, ami lehet, hogy másnak tök fura, viszont nekünk a lételemünk. Ellentétben a felszínes beszélgetésekkel, amik teljesen lefárasztanak. Szívesebben merülünk el mélyebben egy-egy témában. Egyébként ez a netes korszak picit nekünk dolgozik most, ugyanis írásban elvileg jobban kommunikálunk.

Viszont ha eljutunk a személyes találkozóig, előfordulhatnak rázós helyzetek. Például, ha ilyen kérdéseket kapunk, akkor teljesen befeszülünk:

"Miért vagy csendben?"

"Alig beszélsz, valami baj van?"

"Most mire gondolsz?"

Szerintem az utolsónál tolakodóbb kérdést aligha kaphat az ember. Az, hogy mi jár a fejemben, csakis rám tartozik. Sokszor terrorizáltak ezekkel a kérdésekkel randikon, én meg nem értettem, miért kell első vagy második találkozás alkalmával rázúdítani valakire az egész életünket.

Az rendben van, hogy egy introvertált jó hallgatóság, de egy idő után kezdi kellemetlenül érezni magát a túl sok személyes információtól. A dolgok átrágásáról annyit, hogy anyukádtól a mai napig megkapom, hogy túl lassú vagyok. De ezt abszolút megértem, néha baromi idegesítő lehetek, amikor öt perc után rákérdezek arra, amit ő előtte tíz percig magyarázott.

Persze akkor sem lepődöm meg, ha egy laza, jópofa - azért ne legyen tenyérbemászó - sráccal állítasz majd haza, aki ráadásul még pofátlanul jóképű is. Ezek kétségtelenül vonzó tulajdonságok, ugyanakkor egy introvertált férfiban ugyanúgy megtalálhatóak, csak időbe telik kihámozni.

Na jó, azt, hogy jóképű-e, első ránézésre is meg tudod majd állapítani. Az viszont biztos, hogy egy introvertált férfinak rögösebb utat kell bejárnia, mint extrovertált - vagy egyesek szerint "tökösebb" - férfitársának.

Azonban, ha mégis édesanyád sorsára jutsz, és összeakadsz egy bulikban olykor falat támasztó, társaságban csendben figyelő, mindent alaposan megfontoló férfival, akkor se ess kétségbe! Hidd el, még csak nem is antiszociális - amit szintén gyakran használnak helytelenül az introvertáltak szinonimájaként - egyszerűen csak másképp működik az agya.

Ellenben, ha szeretni fogod az otthonülős estéket (is), a humort, és arra vágysz, hogy tényleg odafigyeljenek rád, akkor mindenképp jól jársz. Abban is biztos lehetsz, hogy a választottadban egyúttal megtalálod az egyik legjobb barátodat is. Szóval, ne add fel elsőre, ha összehoz a sors egy olyan sráccal, aki nehezen nyílik meg neked! Légy türelmes, és adj neki egy esélyt!

Kulcsár Ákos

Nyitókép: Shutterstock