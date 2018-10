A társkereső oldal hirdetése szerint Géza egy "szép, jókedélyü, intelligens" nőt akar. Merthogy ő is ilyen. Legalábbis szerinte...

Először is, elnézést kérek a férfiaktól, mivel csak róluk tudok véleményt alkotni - ugyanis nem nézegetem más nők profiljait a társkeresőn. De olyan sokszor elképedek azon, hogy mennyi hamis énképpel bíró férfi íraz ilyen oldalakra! Vajon azért van ez, mert nincs azonnali visszajelzés, így megmaradhatnak abban a hitben, hogy ők mennyire tökéletesek? Vagy csupán egy taktika a részükről, amely szerint az önbizalom vonzó a nők számára - és azt hiszik, így kelendőbbek lesznek a piacon?

Pedig, ha ezt hiszik, bizony tévednek. Mert az önfényezés helyett sokkal vonzóbb a szerénység - és persze, a tények őszinte leírása. Az, hogy ki mennyire intelligens, hadd döntse el az a személy, akivel ismerkedni szeretne! Attól még, hogy valaki ezt sokat hangoztatja, még nem lesz igaz...

Géza ráadásul nemcsak ezzel próbál érvényesülni a piacon. Azzal is, hogy szerinte ő legalább tíz évet letagadhatna. Majd - hogy megmutassa, mennyire egyenes és tisztességes - megjegyzi: ilyet persze sosem tenne, mert annak úgysincs semmi értelme. Hát, ebben egyetértek Gézával, de nem azért, amiért ő gondolná: hanem, mert a kép alapján, ami fent van róla, én inkább öt évet hozzácsapnéka valódi korához.

Persze lehet, hogy csak rossz a fényképarca és korán kopaszodik, de akkor legalább egy előnyösebb fotót kereshetne magáról, mert így a marketingje nem lesz hiteles. A legjobb persze az lenne, ha hagyná, hogy a nők döntsék el róla, mit és mennyit tagadhat le...

Géza bemutatkozásában azt is leírja, hogy nem zsánerei az anyagias nők. Külön kitételben szerepel: "Jobb lenne, ha inkább szép lennél, mint anyagias." Na most kérem, a szépet tudom értelmezni, azt anyagiast azonban annál kevésbé. Mert kinek mit jelent ez a szó? Amikor ezt - így az elején - leszögezi egy férfi, az mindig kételyeket ébreszt.

Vajon Géza az anyagi lehetőségeihez mérten keres nőt - vagy még ahhoz is túl smucig, hogy egy kávéra meghívjon? Esetleg nemhogy nem akar a későbbiekben beszállni a közös költségekbe, de még ő szeretné majd eltartatni magát?

Géza azt is leszögezi, hogy az intelligens, "jókedélyü" nők jönnek be neki. Utóbbit többször is megemlíti, azaz nem csupán elírás a rövid "ü". Persze azon, hogy a helyesírás az intelligencia része-e, sokat lehetne vitatkozni. Bárhogy legyen is, én azt mondom: ha már el akarod adni magad, és kiteszel egy pár soros hirdetést, akkor ezt próbáld meg durva helyesírási hibák nélkül megtenni...

Kedves Gézák! Szép dolog az önbizalom, de inkább maradjatok a valóságnál! Bemutatkozáskor a puszta tényeket írjátok le magatokról - a többi eldöntését pedig hagyjátok meg nekünk...

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock