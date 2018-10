Adott egy férfi - mondjuk Tamás -, aki éjt nappallá téve dolgozik a vállalkozásán. Felépíti a birodalmát, ami vagy önműködő, és elviszik az alkalmazottak - ez a szerencsésebb szituáció -, vagy neki is ott kell lenni koordinálni a lépéseket, és dolgozni benne.

Ami Tamás esetében azt jelenti: ha egy nap 30 órából állna, akkor is találna magának plusz munkát. Ő ezért úgy döntött, hogy inkább egyedül lesz, hiszen se ideje, se energiája nem volt egy komoly kapcsolatra. Ezért vagy mindig más csajt szedett fel, hogy az esélyét is elkerülje egy komolyabb érzelmi kötődésnek, vagy állandó szeretőt tartott.

Ott nem volt meglepetés, különösebb macera, és így végtelenül kényelmes volt a szituáció. Ha néha be is csapott egy-egy vihar, jött egy nagy mese, vagy be nem tartott ígéret, és máris mehetett tovább az érzelem nélküli gyorsvonat.

A krach akkor ütött be, amikor olyan nőbe botlott, akit Tamás lénye érdekelt, és nem a felhalmozott vagyona, vagy a menő ingóságai. Aztán ez az érzelem még viszonzásra is talált, és itt kezdődtek a bonyodalmak... Az ember nem tud kibújni a bőréből egyik napról a másikra.

Így Tamás még mindig "30 órát" dolgozik egy nap. Énidőre sincs ideje, nemhogy másra, és akkor még bele kell(ene) suvasztani minőségi találkozókat is a Nővel. Ebből aztán elindult a melyik ujjam harapjam meg játék, mi lenne kevésbé fájdalmas?

Hiszen neki is voltak már kapcsolatai, és tudja azt, hogy egy "talán" még egyáltalán nem biztosíték arra, hogy ásó, kapa, nagyharang lesz a kapcsolat vége. Így ezért tegye kockára azt, amit eddig felépített, és olyan sok energiája van benne?

De már ott az a "talán" az életében, ez viszont csak akkor maradhat, ha beletesz egy nagy adag odafigyelést, törődést, türelmet és időt. Ami alapjáraton ugye nincs neki, így csinálni kellene. Máskülönben hosszú távon csak a bejárónő marad, és a heti egy egészségügyi szex...

A jó hír viszont az, hogy több sikeres férfinak is sikerült már megtalálni az egyensúlyt munka és család között - tehát nem ördögtől való az arany középút sem. Ehhez viszont óriási logisztika, együttműködés és önismeret szükséges. De el kell döntenie, hogy mi fontos neki az életben. Meddig fogja még kielégíteni csak a munka és a felszínes alkalmi kapcsolatok?

Ha ezt a nőt akarja, akkor bizony áldozatokat kell hoznia. Persze szerezhet helyette egy bájos cicát, akinek csörgő játékként odadobja a bankkártyáját (azért elég limit legyen rajta), és amíg plázacirmost játszik, addig sem vinnyog azon, hogy nincs vele a hőn "szeretett" férfi. Sőt! Még örül is neki, hogy dolgozik az anyagi utánpótláson, mert az ki nem apadhat! De tőle viszonzásul maximum annyi jut, hogy minden nap másik göncben szexizik neki - amit fáradságos melóval szerzett be a legújabb butikban.

De ennél többet nem tud nyújtani. Ezért döntenie kell, melyik szerelem fontosabb: amit a munkája iránt érez, vagy amit a nő iránt...

