A pénzébe lettél szerelmes - ez jó alap egy házassághoz?

Miért nem vagyok házasságpárti? Fogalmam sincs. Nekem egyszerűen nem jött kattanás a fehér ruhára. Meg kell, hogy mondjam, tök irigy vagyok azokra a nőkre, akik csapkodó tenyérrel tudnak lelkesedni ezért, mint az a kedves képű Duracell nyuszi.

Néha még el is szégyellem magam, hogy belőlem kifelejtették a "nagy nap generátort". Darabhibás verzióként ennél már csak azt utálom jobban, amikor a szerelem tökéletes meggyalázásaképpen "házasodni tudni kell" címszóval megy valaki férjhez. Ezt pedig ugye a pénzre szokták érteni...

Én nem akarok ilyen módon és ilyen áron érzelmi, avagy anyagi biztonságot. Sokak szerint egy szerencsétlen balek vagyok emiatt, hiszen bőven lett volna már lehetőségem erre életem során, és élhetnék, mint az a bizonyos Marci Hevesen.

Csücsülhetnék egy aranykalitkában, és a nagyon szar hangommal kedvemre énekelhetnék a semmittevés közepén. De ettől még a tollam is kihullana... Hogy miért? Mert önálló emberként is vannak vágyaim, céljaim, és ha kell, önállóan is képes vagyok a teljes életre, nem kell ahhoz férfi. Nekem nem ezért "kell" az életembe társ.

Hidegrázást kapok a gondolattól, hogy ha mondjuk, 5-10 év múlva felteszik a kérdést, hogy mivel foglalkozom, és én azt válaszolom: mesterségem címere, X.Y. felesége vagyok. Pont. Valahogy kevés kiábrándítóbb dolgot tudok mondani annál, amikor az ara azért lesz "valaki", vagy azért képzeli magát "valakinek", mert jó partit csinált.

A házasság szempontjából vitatkozhatunk, hogy ez a nőtípus okos-e, avagy pont nem. Ha egy házassági szerződéssel nem zárják ki a vagyonból, akkor még egy esetleges válás során komoly összeg is ütheti a markát. De menet közben elveszíti azt, amivel a legtöbbet elérhet: önmagát. Ezen pedig a világ összes vagyona sem segít. Mert nincs annál keményebb munka, ha egy olyan emberrel kell együtt lenned, akit nem szeretsz - csak a pénzét.

Mielőtt baromságot csinálnál, gondold végig: biztosan egy másik ember kezébe akarod adni a jövőd olyan módon, hogy teljesen feladsz mindent - még önmagadat is? A most meglévő biztonságért kezdd el szépen építeni azt, aki te vagy!

Mert hirtelen mesésnek tűnhet a könnyen szerzett vagyon és a biztonság, amit ez nyújt, de egyik napról a másikra lehet belőle rémálom is - és az bizony fájdalmas lecke lesz. Szóval, házasodni szigorúan csak szerelemből szabad, és ha még bőség is jön mellé, akkor örülj neki és becsüld meg, de ne ez legyen az első szempont!

Nyitókép: Shutterstock