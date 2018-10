Gyakran hívnak DH-s lánynak, esetenként trafikos hölgynek - még többször boltos néninek vagy pultos kisasszonynak, bár csupán 25 éves vagyok.

A trafikban eltöltött bő egy év alatt sokat tapasztalt, gonosz lénnyé váltam. Oké, már korábban is szerettem a szarkazmust - de amióta itt dolgozom, művészi szintre fejlesztettem az iróniát... Rájöttem, hogy a vásárlókat csoportokra lehet osztani: rengeteg külön kis halmazt alkotnak. Mutatok néhány típust - ők azok, akik a legmélyebben megrengették az emberekbe vetett hitemet...

1. Akik azt sem tudják, merre van az arra...

Rendben, szögezzük le, hogy ez a probléma leginkább akkor merül fel, amikor a vevők a "tüske" (alias négycentes röviditalok) előtt állnak. Azt hiszem, ezeket hívják kőműves actimelnek - ha ez netán jobban segít rájönni, milyen italt is próbálok körülírni. Nos, vásárlónk áll a polc előtt, keresi a körtét-szilvát-vodkát...

Látom, hogy bizony nem jó felé nyúl, így felhívom a figyelmét arra, hogy bal kezére esik az áhított ital: balról a második a sorban. Gondolom, nem okozok meglepetést azzal, hogy a kedves vásárló ezután is a sor jobb oldalán kutat tovább.... Általában harmadjára értik meg, hogy mit jelent a BAL OLDAL.

2. Akik azt hiszik, mindentudó vagyok...

Nos, sajnos nem - bárcsak az lennék! És bárcsak tudnám mind a majd' ötezer termékünk árát! Mindent szépen fel szoktunk árazni, jól láthatóan, nehogy elkerülje bárki figyelmét is. De el szokta. Ilyenkor pedig jön az ördögi kérdés: "Ez mennyibe kerül?" Nemtől, kortól, agyi kapacitástól függetlenül kibukik az emberek száján... A végén persze kiderül, hogy a hüvelykujja eltakarta a kis címkét, amin az ár van. Semmi gond, tesa, majd legközelebb menni fog...

3. "Jó drága ez a szar!"

Ehhez nem szeretnék sokat hozzáfűzni. Alul van az ár, amelyen a termék eladásra kerül. Szerintem nem lenne túl nehéz kitalálni, hogy a címke fenti részén az italok literes egységárát tüntetjük fel. Azért is van ott a mágikus "Lt" rövidítés... Így, amikor a 7 decis whiskey literes árát elolvassák, én is majdnem dimenziót csúszok, amint kiesik a szájukon: "Jó drága ez a szar!" Lehet, hogy fizetésemelést kellene kérnem minden ilyen mondat után?

4. "Szívd el nyugodtan, megvárlak!"

Tudom, cigarettázni olyan bűn, amely öröklétig beleég a karmámba. Mégis, mint gyarló dohányos, örülök, mikor a cigim felénél megjelenő vásárló mosolyogva közli: nyugodtan szívjam el a cigit, ő nem siet. Nem siet... De baszki, mégis bemegy mellettem az ajtón a boltba! Én meg azt gondolom: na, most akkor sietsz, vagy nem sietsz?!

Mert ha nem, kérlek ne menj be az ajtón, mert akkor nekem is be kell mennem. Tudod, hiába van 7 darab kamera a kb. húsz négyzetméteres boltban, sajnos egyedül senki nem tartózkodhat odabenn - rajtam kívül természetesen. Szóval, hiába vagy kedves, ha aztán mégis rákényszerítesz, hogy bemenjek utánad. Muszáj ezt tennem - mert nekem is van főnököm, akinek nem tetszik, hogy egy idegen egyedül van a trafikban, míg a dolgozója kint cigizik.

Sorolhatnám még, de nem teszem. Inkább csak annyit kérek: legyél jó vásárló! Ne őrjítsd meg a trafikos lányokat!

Nyitókép: Shuttesrtock