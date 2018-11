Milyen kellemes este! Barátokkal, férjekkel. Évek óta minden szombaton sort kerítünk egy ilyen összejövetelre, kivéve, ha valaki szül vagy meghal - ugye, milyen vicces duma?

Persze hétköznap is találkozunk, de akkor csak a rohanás van: iskolába kell vinni a gyerekeket, aztán irány dolgozni. Munka után különórák jönnek, este pedig az otthoni pörgés, vacsora, lecke - nincs időnk beszélgetni, szóval, marad a szombat. Annyira jó, hogy nemcsak mi, feleségek, hanem a férjeink is barátok! És ebben semmi kényszer nincs. Az évek alatt egyszerűen így alakult. Mert szuper jó fejek vagyunk - mi is, és ők is!

Nóráék még a gimiben lettek egy pár, azóta - huszonöt éve - szeretik egymást. Szerelmük gyümölcse két okos és szép gyerek, kertes ház, nagy autó, jó állás. Kláriék - úgy, mint mi - az egyetemen ismerkedtek meg. Mindketten azonnal tudták, hogy egymásnak rendelte őket az élet. Mert nekünk ilyen barátaink vannak... A problémákat, ha egyáltalán vannak, közösen oldjuk meg, megbeszéljük - de milyen problémánk is lehetne egy őszinte, boldog kapcsolattal a háttérben?

Mostanában mindenhol arról lehet hallani, hogy három házasságból kettő válással végződik. Ekkora hülyeséget! Igen, másokkal ez megtörténhet, mert rosszul választanak, nem őszinték egymással, és nem tudják, kinek mi a dolga egy kapcsolatban. De mi vagyunk az élő cáfolat arra, hogy az ellenkezője is lehetséges.

Három pár, hosszú évek óta együtt... Na, rólunk kellene szólnia a házassággal kapcsolatos írásoknak!

Mindig ugyanabba az étterembe jövünk. Elég menő hely, és követik a legújabb trendeket: a rántott hús mellett most éppen szusit is lehet választani. Maradhatunk, amíg szeretnénk: a gyerekekre bébiszitter vigyáz - mert bár már elég nagyok, nem hagyhatjuk őket egyedül. Sokan nem is tudják, hogy a gyerekeket tizennyolc éves korukig nem lehet felügyelet nélkül hagyni - meg elengedni sem szabad őket sehova, mert még a végén cigizni és inni kezdenek.

A kontroll nagyon fontos: biztonságot nyújt nekik, hogy tudják, vigyázunk rájuk. Majd ha nagykorúak lesznek, odamennek, ahová akarnak! De csak akkor, amikor elvégezték az aznapi feladatukat - mert ameddig itthon laknak, mi, szülők irányítunk. Hiszen ők még honnan tudnák, hogy mit akarnak? Azért van a szülő, hogy helyettük döntsön. És ez a döntés csak jó lehet. Nekünk már van tapasztalatunk, tudjuk, milyen az élet, és azt is, hogyan kell élni - sőt, jól élni! A gyerekeknek pedig az a dolguk, hogy szót fogadjanak. Ez így helyes.

Vacsora után a mi kocsinkkal megyünk haza az étteremből. Hétszemélyes terepjáró, biztonságos, olyan, mint egy tank, mindent kibír. Aztán egyszer csak azt látjuk, hogy egy kamion átjön a mi sávunkba... És CSATT. Minden megváltozik. Szerencsére csak az autó törik össze, mi nem: mind a hatan épségben szállunk ki a roncsból.

Ülünk az útpadkán, miközben a rendőrség helyszínel, és arra gondolunk: ez egy jel volt... Aki túlél egy ilyen balesetet, sőt, a haja szála sem görbül, az kivételes - attól az élet akar valamit. Valami mást. Valami izgalmasat. Valami érdekeset. Különlegeset. Valamit, ami eltér attól, amit eddig tettünk, ahogy eddig éltünk.

És hirtelen felmerülnek bennem olyan kérdések, amik eddig sohasem: mi az életem értelme? Csak a család és a hibátlan életre törekvés? Az, hogy mindig jó döntéseket hozzak? Érdemes ennyire befelé, csak a szűk családnak élni? Mit teszek azért, hogy egy jobb világban éljünk? Tényleg kontrollálnom kell mindent, vagy hagyjam, hogy csak úgy megtörténjenek a dolgok?

De a legfontosabb felismerésem, hogy a gyerekeimet szeretni akarom, nem pedig folyton csak felügyelni és irányítani. Elfogadni őket olyannak, amilyenek - meghallgatni, amit mondanak, figyelni rájuk, és beszélgetni... Beszélgetni szüntelenül.

Törőcsik Edit novellája.

