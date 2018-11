Tapasztalataim szerint teljesen igaz a mondás, miszerint hasonló a hasonlót vonzza. Amíg nem abban az élethelyzetben vagy, amiben lenni szeretnél, addig bizony nem is azok az emberek fognak belépni az életedbe, akikre vágysz. Ez pedig igaz mind a barátságokra, mind pedig a szerelemre.

Van egy kedvenc idézetem: "Érdemes aszerint élni, amiben hiszel,mert különben előbb-utóbb abban fogsz hinni, ahogy élsz." Szerintem ebben az élet valamennyi igazsága megtalálható. Én pedig nem is azt mondanám, hogy így érdemes élni, hanem azt, hogy egyszerűen így KELL, és kész!

Ugyanis gondolj bele: gyermekként még tele vagy őszinte hittel, álmokkal, és nem éred be bármivel. Akkor még válogatsz. Gondosan kiválasztod, hogy a sok játék közül melyikkel szeretnél igazán játszani. Keresed a legjobbat, a legszebbet. Tisztán hiszel minden jóságban, mert nem ért még el hozzád a világ árnyékos oldala. Szereted azt, aki vagy, és elhiszed magadról, hogy a legjobbat érdemled.

Felnőttként viszont sok esetben már csak azzal játszol, ami maradt. Lejjebb adsz. Nem baj, ha leszakadt a baba feje, legalább a karjai mozognak. Úgyis Katikáé a hibátlan játék, mert neki ez jár: ő olyan szép, okos és lehengerlő egyéniség. Megérdemli, hogy a tökéletes babával játszhasson. Te beéred a selejttel is, mert úgy érzed, már annyiszor megsértett az élet, hogy nem akarsz többé hiú ábrándokat kergetni - hiszen úgyis az a vége, hogy hatalmasat koppansz a padlón. Mégis mire legyen önbizalmad, amikor folyamatosan pofára ejtenek?

Igazi klisének hangzik, hogy higgy magadban, és majd bevonzod a számodra megfelelő embereket - és nem is feltétlenül igaz minden helyzetben. Volt reggel, hogy úgy ébredtem: enyém a világ, mégis simán visszautasítottak. Én meg kikerekedett szemekkel, már-már felháborodva kérdeztem az élettől, hogy ez most mégis hogy történhetett... Hiszen magabiztos voltam! Persze olyan is volt, hogy kialvatlan fejjel, pocsék hangulatban poroszkáltam az utcán, és mégis rám mosolygott az évszázad leghelyesebb sráca. Önbizalom, mi? Mit számít, ha nem is mérvadó?

Ilyen szempontból valóban nem számít. Azért, mert egyetlen napra Palvin Barbinak képzeled magad, még nem fog egy csapásra minden megváltozni körülötted. Nem dobják utánad a vágyott álláslehetőséget, nem fognak a legkelendőbb pasik sorakozni az ajtód előtt, és a legaranyosabb csajok sem akarnak majd rögtön a kebelbarátnőid lenni.

Mint az élet több területén, itt is a folytonosság a lényeg.

El kell hinned magadról, hogy királynő vagy. De nem ám csak szombaton, pár óra erejéig, amíg magassarkúban és miniruhában meghódítod az éjszakát! Hanem egy fáradt hétfő reggelen is, mikor épp munkába indulsz, vagy egy lusta vasárnap délután, miközben a cicádat simogatod. Nem kis munka, beismerem, de csak ez hozhatja el a pozitív változást az életedben. Más esetben maximum csak langyos pocsolyában dagonyázhatsz. Kiegyezel a helyzeteddel, hiszen hogy is várhatnál többet?

Görcsösen ragaszkodsz a rossz emberi kapcsolataidhoz, csak azért, hogy ne legyél egyedül. Elhívod a barátnődet bulizni, pedig tudod, hogy megbízhatatlan, és simán magadra hagy, ha az érdekei úgy kívánják. Keresed azt a srácot, akinek csak alkalmakra kellesz, mert az a pici szeretetmorzsa is jobb, mint a semmi.

Évekig gürcölsz azon a munkahelyen, ahová utálsz bejárni, pedig belül érzed, hogy ennél jóval többre lennél képes. Beéred a hibás játékokkal. Hát ennyire tartod magad? Soha ne érd be kevesebbel, ne legyél örök vesztes! Könyörgöm, élj már végre aszerint, amiben hiszel!

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock