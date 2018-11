Mit csinál egy lány, ha hosszú idő után újra szingli üzemmódba lép? Hát letölti a Tindert! Ebben a virtuális világban teljesen új dimenziók nyíltak meg előttem. Konkrétan rájöttem, hogy az a bizonyos állatkert tényleg hatalmas - ráadásul ezerféle faj él benne...

Mea culpa, tudom, ne itt keressem az Igazit. Nem keresem én, csak "nézelődöm", ahogy mondani szokták. No meg persze szerzek némi tapasztalatot.

1. A hallal pózolós

Nem akarok álszent lenni: eszem halat, húst és más állati eredetű ételeket. De nem fotózkodom velük - és nem is értem azokat a pasikat, akik így akarnak csajozni... Könyörgöm, ember! Szerinted úgy fogod megtalálni álmaid nőjét, hogy közben egy döglött állattal pózolsz? Reálisnak látod, hogy Juliska letörten lapozgatja a rémesebbnél rémesebb jelölteket, majd egyszer csak meglát téged, felragyog a szeme, és beléhasít a felismerés: "Igen! Ő az! Már látom is, ahogy a 10 kilós pontyot együtt tartjuk, miközben nedves pikkelyein érzékien összeérnek ujjaink!"

Jelige: "Halászlé".

2. Na, és te melyik vagy?

Egy 15 főből álló csapat vigyorog a képen - söröspohárral a kezükben élvezik az életet. Köztük a kedves delikvens, aki biztos tök helyes és jó fej, csak éppen azt nem tudod kitalálni, hogy melyik lehet ő... Óriási dilemmába kerülsz, ugyanis ha a helyesebbik srácról van szó, de te balra húzod, akkor elszalasztottál egy jó lehetőségét. Viszont ha a legcsúnyább pasit húzod jobbra, az ciki... Aki nem meri egyedül vállalni az arcát, annak valószínűleg van valami takargatnivalója.

Jelige: "Csúnya vagyok, de legalább sok barátom van!"

3. A gyúrós pózkirály...

Ugyanazt a három jól bevált pózt váltogatja, feszít a tükör előtt, és gyönyörködik magában. Számára a Tinder egy testépítő bajnokság, ahol az a feladat, hogy a képedbe tolja a duzzadó izmait. Bicepszétől már csak az arca nagyobb, hiszen tudja: olyan keményen dolgozott a sikerért, hogy bizony nő legyen a talpán, akinek nem csúszik le tőle rögvest a bugyija!

Jelige: "Imádjatok!"

4. Nem lenne szabad, de azért tetszel...

A szájából hanyagul kilógó cigaretta füstje félhomályba borítja a képet, haja kócosan lóg a homlokába. Széles vállát tetkók tarkítják, már a szeme sem áll jól. Ránézel, és érzed: ha most jobbra húzod, gyakorlatilag kezdheted is ásni a saját sírodat. Persze lehet, hogy ez a "bűnöző" imidzs igazából csak álca, és esténként teázgatva nézi a Szívek szállodáját - de erre igen kicsi az esély... Ha szeretsz veszélyesen élni, nyomj rá egy szuperlájkot, végül is, mi bajod lehet? Legalább a dutyiban is együtt lesztek...

Jelige: "Nem én választottam a gengszter életet, a gengszter élet választott engem."

5. A világuralomra törő

Profilképén három diploma, két nyelvvizsga és egy kitüntetés látható - csak, hogy már az elején tudatosuljon benned, mekkora koponyára fogsz igent mondani. Csak akkor tedd ezt, ha intellektuálisan felérsz hozzá. Mégis tanácsolnám neked: légy körültekintő, mert aki ennyire túlkompenzál, annál odabent - vagy inkább, öhm, odalent - valami nagyon nincs rendben.

Jelige: "Úgyis mindent jobban tudok nálad!"

+1 Aki azt sem tudja, hol van!

Profilképén a gyerekeivel, a barátnőjével vagy a feleségével (?) feszít.

Jelige: "No comment..."

Hölgyeim, ne szegje kedveteket ez a kis szösszenet, ugyanis váltig állítom: a Tinder igazi kincsesbánya! Miután jól teleröhögtem a virtuális teret, sikerült kedves, intelligens és jó fej srácokkal is megismerkednem. Bár az Igazi még nem jött el, de új barátokkal mindenképp gazdagabb lettem!

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock