Nem ismerek olyan embert, akinek ne lett volna legalább egy übergáz randija. Tudjátok, olyan, amin kiderül, hogy a partnered nem akarja kifizetni még a számla ráeső részét sem, vagy esetleg elvisz egy totál kietlen városrészbe kocsival...

Íme, az én eseteim, amelyek tutira megnyernék a "Pocsék Randi Verseny"-t.

Mr. "Bemutatkoznák"

Az első hiba, amit a velem való találkozáskor véthetsz: ha nem beszélsz/írsz helyesen. És igen, ennek a fiúnak sikerült tényleg úgy kezdeni a mondandóját, hogy "Bemutatkoznák..." Tudom, tudom, vannak kivételek, amikor az efféle hibák kiküszöbölhetők, ezért ő is kapott egy második esélyt - de csak, mert acélbetétes bakancs volt rajta... Mea culpa, hogy egy ilyen külsőség tette mégis szimpatikussá.

Ami a szemnek láthatatlan...

...az itt a szívnek is az volt - kár, hogy nem hallgattam az első megérzésre. Nos, lovagunk úgy gondolta: megfelelő benyomást kelt, ha az első randin elmeséli, hogyan rabolták ki a múlt héten. Sőt, azt is hozzátette, hogy az elkövető két nő volt... Igen, két fegyvertelen nő ráripakodott, és ő át is adta a tárcáját. Rendben van, becsülendő az őszintesége és a bátorsága, hogy mindezt ilyen hamar elmondta nekem. De ennek alapján az is borítékolható, hogy bizonyos helyzetekben nem ő lesz a férfiasság mintaképe...

A megtestesült Zöldszemű Szörny

Na jó, a szeme kék volt, de ettől eltekintve mindenben hasonlított a fent említett szörnyre - főleg féltékenység tekintetében. Mivel a találkára a szülővárosomban került sor, ő pedig nem odavalósi, így én voltam hazai pályán. A srác pedig emiatt minden egyes hímneműt olyan szemmel vizslatta: vajon volt-e valami közöm az illetőhöz, és ha igen, milyen mély volt a kapcsolat? Sajnos, mivel ezt a tulajdonságát a későbbiekben is megtartotta, ez a románc sem bizonyult hosszú életűnek...

Aki kísérettel jött a randira...

Ó, igen. Na, ezen aztán tényleg jól meglepődtem. Főleg, hogy ezt a találkozót több, mint egy hónapig vártam - és annyira ideges voltam előtte, hogy véletlenül rossz kávézóba ültem be. Még jó, hogy időben kiderült. Az meg pláne jó, hogy a lovagom haverja egy idő után kapcsolt, hogy ő itt felesleges, és lelépett. (Utólag kiderült: a srác szerint ez nem randi volt. Ezt azóta sem tudom feldolgozni... Akkor minek nevezzük, amikor egy férfi és egy nő egy hónap chates ismerkedés után személyesen találkozik? A tippeket kommentben várom...)

De nézzük a dolgok jó oldalát: a fent említett randik rosszabbul is elsülhettek volna. Ma már persze nem biztos, hogy akármelyikükkel is találkoznék - viszont az is igaz, hogy az ilyen tapasztalatok nélkül nem lennék az, aki vagyok. Szóval: köszi, srácok!

