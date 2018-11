Sejtettem, hogy ha megszületik a kislányunk, sok újdonsággal fogok szembesülni, de néhány dologra még a legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna...

Összeszedtem mi mindent tapasztaltam és tanultam az elmúlt hónapokban - kezdő apaként.

1. A babakocsi minden járgánynál fontosabb!

A szülők általában - már a terhesség alatt - nagy gondot fordítanak a megfelelő modell kiválasztására. Tisztában voltam vele, hogy mélyen a pénztárcánkba kell majd nyúlnunk a vásárlásakor, de egy-két darab árát megpillantva elkerekedett a szemem.

Nem tudtam hova tenni dolgot: miért kerül ennyibe? Aztán persze felvilágosítottak, hogy ez nem ilyen egyszerű. Ezernyi kiegészítő jár hozzá: többek között cserélhető részek, esővédő, szúnyogháló... Akár még felfújható kerékkel is kapható - szóval, egy teljesen új világ nyílt meg előttem.

2. Etetni jó!

Hiszen a cumisüveget én is meg tudom tartani. A szoptatás vs. tápszerrel való etetés végtelen háborúját most hagyjuk, nem ez a lényeg. A cumisüvegbe egyébként tejet és tápszert is lehet tölteni. Baromi jó érzés volt, amikor először fogtam ölbe a kislányomat, és etettem. Minden apukának ajánlom: ha teheti, próbálja ki! Nem beszélve arról, hogy az anyának is segít vele.

3. A pelenkázás rejtelmei

Na, erről tényleg annyit tudtam előtte, hogy a pelenkát valahogy rávarázsolják a gyerekre. De hogy valaha ezt én csináljam? Kizárt. Megnyugtatlak: ha nekem sikerült, akkor neked is fog. Pár hét, és belejössz: használt pelenka le, törlés, popsi krém, aztán jöhet a tiszta pelus. Sőt! Már azt is tudom, hogy a számok a különböző méreteket jelentik... Hoppá!

4. "Kaki napló"

Már több napja nem volt széklete a gyereknek. Tudtuk, hogy előfordulhat ilyesmi, mert az anyatejes babáknál ez nem ritka. Aztán megint eltelt pár nap: na, ekkor már nemcsak a feleségem kezdett aggódni, hanem én is. Szuggeráltuk a kicsit: "Nézd! Most! Igen, ezt a fejet akkor vágja, amikor kakál!"

Aztán csalódottan tapasztaltuk, hogy a pelenka bizony üres. Végül minden praktikát bevetettünk, aminek meg is lett a gyümölcse. Azóta vezetjük a "kaki naplót". Nincs mit ezen szépíteni - tudni kell, hogy mikor kakál a gyerek.

5. A hidegtől is izzadhatsz!

A mi kislányunk nyári gyerek, így eleinte nem volt akkora meló öltöztetni. De most, hogy hidegebbre fordult az idő, mire mindent ráadok, én is öltözhetek át, mert leizzadtam. Persze, előtte el kell dönteni, mennyire van hideg: téli kabát még nem kell - de két pulcsi igen? Sapka? Azért valamit kell adni a fejére is. És akkor még nem beszéltünk anyáról, aki fel sem öltözött. Az sem két perc...

6. Drága szabadidő...

Az első három hónap nem vészes: akkor még sokat alszik a baba napközben is. Csakhogy utána öntudatra ébred - mint a Skynet a Terminátorban. Már érdekli a külvilág. Rád is figyel. Ezzel együtt jár az is, hogy szórakoztatni kell, és foglalkozni vele. A fürdetés és altatás után jó, ha jut két-három óra magadra/magatokra.

7. Az apává válás egy folyamat...

Nekem mostanában sikerült megbarátkoznom azzal, hogy nem egy csettintésre válok szülővé. Mint minden mást, ezt is tanulni kell. Lesznek nehezebbek napok, amikor te is türelmetlenebb vagy, és a gyerek is nyűgösebb. Igen, ilyenkor ki fogsz borulni. Úgy fogod érezni, nem megy. Aztán rád mosolyog, és elfelejtesz mindent.

A felsorolt pontok egyike se riassza el a leendő apákat! Lehet, hogy a babakocsival való bajlódás és a pelenkacsere elsőre borzasztó kiábrándítónak tűnik - de higgyétek el, nincs annál férfiasabb, mint gondoskodni a gyerekedről és felelősséget vállalni érte.

Kulcsár Ákos

