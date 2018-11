Te mered magad férfinak nevezni? Te, aki nem igyekeztél rendbe tenni mindazt, ami kissé ellaposodott az évek során?

Kevesebb lett az önfeledt vidámság, de te nem tettél semmit azért, hogy visszahódítsd a feleséged, és felelevenítsd a tüzet, ami régebben olyan nagy lánggal égett. Nem javítottad meg, ami elromlott, nem varázsoltad el őt újra és újra - pedig annak idején örök hűséget esküdtetek egymásnak. Mit gondolsz most magadról - milyen érzés tükörbe nézni? Miért jobb az a kis fiatal fruska, aki elvakított, és magával ragadott a szépségével?

Igaz, hogy itt-ott feszesebb, rugalmasabb, nincsenek rajta terhességi csíkok, és narancsbőr sem - de biztos, hogy ér annyit, mint az a nő, aki most álmatlan éjszakákat él át miattad? Ha már nem becsülöd, nem szereted, miért nem hagyod ott örökre? Miért nem választod az új nőt? Hiszen neki - most még - nagyon megkapó a férfiasságod. De vajon pár év múlva is bírni fogod a tempót, amit diktál? Ki tudod majd elégíteni a fiatalos vágyait?

Nem leszel sokáig ilyen nagy Casanova, mint most... Gondolkozz már el egy kicsit! Egy fiatal nőnek nem életcélja, hogy sokáig egy majdnem nagypapa korban lévő férfival legyen! Nem te kellesz neki, csak az, amit nyújtasz. Az áhított életszínvonal, amit a bankkártyád biztosít, hogy ne munka mellett kelljen befejeznie az egyetemet.

A szülői források kiapadtak, ezért jöhettél képbe: olyan férfi kellett neki, aki csak arra figyel, csak azt értékeli, amit lát - és nem néz a színfalak mögé. Hidd el, egyáltalán nem vagy olyan nagy szám, mint amilyennek ő mond. Hiszen, ha valóban FÉRFI volnál, akkor nem újdonságok után kapálóznál, hanem felfrissítenéd a kapcsolatodat.

De te már nem szereted a feleséged: megcsaltad egy majdnem 30 évvel fiatalabb nőcskével. Ha becsülted, értékelted volna mindazt, amit adott neked, akkor nem hagytad volna, hogy valaki elcsavarja a fejedet, és magához láncoljon a fiatalságával és a szenvedélyével.

Annyit sem jelent a párod, hogy megbeszéld vele a problémádat? Nem becsülöd annyira, hogy elhidd: felfogja, amit mondasz? A te felelősséged, hogy nem fogalmaztad meg a problémáidat. Nem várhatod, hogy ő próbáljon megfejteni téged. Még azelőtt beszélhettél volna vele, hogy megkerülöd a felelősséget, és ágyba viszed azt a csajt. De neked az olyan szavak, mint elköteleződés, család, feleség, gyerekek, nem jelentenek semmit.

Nem csak a párodat csaltad meg: a gyerekeidre ugyanúgy nem gondoltál, amikor más ágyában kerested a boldogságot - hiszen a saját érdekeid és a vágyaid mögé helyezted őket.Nem csak egy embert aláztál meg, egy egész családot taszítottál a sárba - csak azért, mert valaki eljátszotta neked, hogy te vagy számára a Nagy Ő!

Nyisd már ki a szemed - de ne csak nézz, hanem láss is! Az a lány nem fog sokáig melletted maradni. Most még jó vagy neki, de ha eltelik egy-két év, pont úgy fogsz járni, mint a családod, akiket magad mögött hagytál. El fog dobni, mint egy használt papírzsebkendőt. Ott hagy az út szélén, te pedig összeroppanva sírhatsz majd, hogy mekkora hülyeséget csináltál: őt választottad ahelyett, hogy az otthoni problémák megoldásán dolgoztál volna...

Nyitókép: Shutterstock