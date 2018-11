A fiam egyszer megfogalmazta: nem azt várja tőlünk - a szüleitől -, hogy úgy szeressük, ahogyan nekünk jó, hanem úgy, ahogyan ő szeretné. Micsoda feladat! Igazán el kell hagynunk a komfortzónánkat ahhoz, hogy ez működjön - mert mindannyian mást hozunk otthonról.

Van olyan, aki nem tudja kimutatni az érzéseit - meg olyan is, aki nem meri. Pedig szeretni csak úgy lehet, ha teljesen beleadod magad, ha nem félsz attól, hogy kihasználnak, átvernek, semmibe vesznek. Bizalom kell hozzá. Ja, nem is - inkább önbizalom.

Meg kell tanulni adni, és akkor utána már kapsz is. Persze ebben benne van az is, hogy csalódás ér, de ez a tanulási folyamat része: jobban megismered önmagad, hogy ezek után még jobban tudj szeretni.

Az kevés, ha csak mondogatod: szeretlek, szeretlek. Ez olyan, mintha azt mondanád: kitartok, eltűrlek - de ezt ennyi erővel annak is mondhatnád, aki teljesen véletlenül került melléd, vagyis nem is számít. Azért mondod, mert ezt szokták mondani, meg elvárás is, illik is... Kimutatni - az az igazi feladat. De ehhez is kellene egy fordítógép, mert nem mindenki érti meg elsőre a másik szeretetnyelvét.

- Ismerek olyat, aki úgy fejezi ki a szeretetét, hogy folyton etet. Mindig olyat készít, amit a másik, a szeretett személy szívesen eszik. Óriási lakomákat tart.

- Olyan is van, aki gondoskodik: elpakol, figyeli a mozdulataidat, megóv, azonnal segít, ha kell.

- Sőt, ismerek olyat is, aki háttérbe húzódik, és figyel. Rád. A megfelelő pillanatban pontosan tudja, mit kell tennie, vennie vagy mondania ahhoz, hogy tudd: szeret.

- Van az ölelgetős fajta, akinek testi kontaktusra van szüksége ahhoz, hogy kimutathassa, amit érez. Mennyire vicces, ha a másik - akit éppen szeretgetni szeretne - pont nem ez a fajta... Szóval, itt gyakorolni kell azt is, hogy hogyan fogadd ezt jól.

- Van a vásárlós fajta. Hát, én ezt ismerem jól. Aki úgy jár-kel, hogy amikor szembejön vele egy tárgy - vagy egy esemény -, egyből tudja, melyik szerettének lesz tökéletes meglepetés, és milyen alkalomra. Előre élvezi, hogy ki, mennyire és hogyan fog majd örülni a meglepetésnek. Az ilyen embernek már ősszel megvan az összes karácsonyi ajándéka, mert már egy éve erre készül.

Nem, nem az ünnepre, hanem az ajándékra. Jól ismeri azt, akinek vásárol, és ügyel, hogy ne olyat vegyen, ami neki tetszik, hanem olyat, ami a másiknak. Az ilyen ajándékok néha a világ legegyszerűbb dolgai - például az egyik barátom takarítószer-függő. Ez a gyengéje. Nem táskát meg cipőt imád vásárolni, hanem takarítószert - hát mekkora poén egy különleges csomagot összeállítani neki takarítószerekből!

- Akad, aki meghallgat - és ezt profin csinálja. Nem oszt kéretlen tanácsokat, hanem jól kérdez, és támogat.

Akkor vagy igazán szerencsés helyzetben, amikor pont olyan embert kapsz, aki szeretetnyelvben is passzol hozzád. Ám ezen lehet javítani. Csak el kell mondani: köszi, hogy így szeretsz, de én jobban kedvelem, ha ezt másképpen teszed - és ebben az a legszebb, hogy egy ilyen közlés után csak még könnyebb lesz szeretni egymást. Mert szeretni: munka és feladat - de ha jól csinálod, akkor vissza is kapod a szeretetet!

