Mondatok, amiket teljesen mindegy, hogy ki mond - pasid, barátnőd, gyereked, apád, anyád vagy kollégád -, szinte biztos, hogy egyáltalán nem igaz.

Vagyis hazudik - bocsánat: valótlanságot állít, csúsztat, füllent...

1. Most indultam el!

Dehogy indult! Ahhoz, hogy odaérjen időben, már régen úton kellene lennie - de mindig közbejött valami halaszthatatlanul fontos ügy vagy ember. Ez a jobbik eset.

Az is lehet, hogy totál elfelejtette az egész találkozót, és most észvesztve igyekszik, hogy ne késsen sokat.

A harmadik eshetőség pedig az, hogy magasról tesz az egészre: el sem indult, csak ezt mondja, és hamarosan dugóra vagy balesetre hivatkozva jelez, hogy egyáltalán nem ér oda.

2. Nem hallottam, hogy csöng a telefon.

Le volt némítva, ki volt kapcsolva - persze, van ilyen. Viszont az furcsa, hogy nekem nem veszed fel, míg ha magánszámra állítom a telefonom, akkor igen...

3. Én környezettudatos vagyok, soha nem szemetelek!

Igen, te vagy az, aki az utcai kukákba tömködi a háztartási hulladékot. Láttam!

4. Nagyon ízletes!

Lehetne a "finom" szót is használni, de ha azt mondja: ízletes, az már finomkodó. Vagyis nem akar megbántani - máskülönben ki a fene mond ilyet egy ételre?!

5. Hűűű, mekkora!

Jelzem, bármi lehet: autó, lakás, körömhossz, magas sarok... Ha már ez kicsúszott, akkor valami gond van: vagy tényleg akkora, hogy lemerevedsz a látványtól, vagy csak volt gyerekszobád, udvarias vagy, és amúgy meg nem is tartod nagynak.

6. Hétfőtől minden másképp lesz!

Nem iszom, fogyókúrázom, sportolok, leteszem a cigit... Óriási elhatározások, hiszen mind tudjuk, hogy felelősek vagyunk a saját egészségünkért. De melyik hétfőtől?!

7. Pont most akartalak hívni!

Amúgy dehogy, de muszáj beszélni - remélem legalább gyors lesz!

8. Már nem érzek iránta semmit!

Így van, mi ezt intelligensen intéztük, indulatok és harag nélkül. Mi felülemelkedtünk ezeken a negatív érzéseken. Legyen boldog mással, tiszta szívemből ezt kívánom - meg azt, hogy minden reggel, amikor mellette ébred és oldalra néz, jusson csak eszébe, hogy mekkora orr van azon az arcon! De túl vagyok rajta!

9. Én csak őszinte vagyok!

Ha már ezt így ki kell mondani, az gáz. Azt jelenti, hogy talán nem vagy az - sőt, a saját bunkóságod mentegeted ezzel.

10. Soha nem nézek tévét!

Ha véletlenül mégis, akkor a Spektrumot vagy a Mezzót. Amúgy te tudtad, hogy elindult a Való Világ 9?

11. Majd hívlak!

Remélem, nem kell ezt tennem soha többé - és persze nem is hívlak.

12. Most mennem kell, de fussunk össze egy kávéra!

Ez azt jelenti, hogy pillanatnyilag elfoglalt vagyok, most nem érek rá - ez a jobbik változat, és ez TÉNYLEG elő is fordul. De jelentheti azt is, hogy nem akarok veled beszélgetni, sem most, sem ezután, soha többé - és bízom benne, hogy ez így is lesz...

13. Soha többé nem költök el ennyi pénzt!

Ja, vagy inkább eltüntetem a nyomokat. Kidobom a blokkot, törlöm az üzeneteket, észrevétlenül becsempészem a cipők közé a vásárolt holmit.

14. Nahát, tényleg?!

"Annyira érdekes, amit mesélsz." - És csak mondja, mondja megállás nélkül. Amikor elkezdte, tényleg érdekelt, de most?! Basszus, vesz egyáltalán levegőt? "Aha! Ühümm..." - bólogatok, hátha abbahagyja. Aztán közbevágok: "El kell mennem a mosdóba, de rögtön visszajövök, és folytatjuk." - Segítség, valaki mondja meg, hol a vészkijárat!

15. Tudnál ebben segíteni?

Ez azt jelenti: valójában én is meg tudnám csinálni, de egyáltalán nincs hozzá kedvem - ezért inkább úgy teszek, mintha nem értenék hozzá, és így te fogod elvégezni a feladatot helyettem.

Lehetne még folytatni. Ha te is tudsz olyan mondatokat, amiknek tipikusan kamu szaga van, írd meg kommentben!

Nyitókép: Shutterstock