12 éves voltam, mikor anyám rászoktatott a piára...

Anyám akkor kezdett el igazán inni, miután elváltak apámmal - de akkor viszont istenesen. Még azt a lemaradást is behozta, amit tinikorában kihagyott. Akár egyedül volt, akár a gyerekei társaságában vagy a barátnőivel, mindig fojt körülötte a vodka meg a sör...

Egy hétvégén - mivel senki sem tudott rám vigyázni - magával cipelt egy unalmas, csajos összejövetelre. A partizás közepette előkerült egy Baileys, és mivel látványosan unatkoztam, gondolták, az majd segít a hangulatomon. Így noha csak 12 éves voltam, kaptam egy jó nagy pohárral a "csokis tejből".

Az első pohárnyi whiskey-s borzalmat több is követte, aztán képszakadás következett. Ezután már csak arra emlékszem, hogy botorkálok haza anyám mellett, és forog velem a világ.

A részegség teljesen új élmény volt - kis kellemes szédüléssel. Felbátorodtam, megjött a hangom, humorosabbnak és vagánynak éreztem magamat - a házi cicából előtört az oroszlán. Elmeséltem a dolgot a barátnőmnek, Esztinek, aki szintén kért az élményből.

Összekapartunk egy kis pénzt, dobtunk magunkra egy kis sminket, kihúztuk magunkat a pénztárnál, aztán lazán kisétáltunk a boltból egy üveg csokilikőrrel. Ekkortól fogva ez lett az új program iskola után - majd iskola előtt is. Vedeltünk a játszótéren, vagy annál, akinél nem voltak otthon az ősök.

Korán reggel elhúztunk a boltba, és éhgyomorra legurítottuk a piánkat, így aztán felettébb jó kedvünk volt az első órán: minden hülyeségen röhögtünk. Később még több barátunk csatlakozott hozzánk - csak most, felnőtt fejjel esik le, hogy én vezettem be az ivást az osztályban. Nem éppen dicséretes dolog, nem is vagyok büszke rá...

Volt, hogy részegen mentem haza, de annyira jól színészkedtem, hogy senkinek sem tűnt fel. Én pedig megveregettem a vállamat, amiért ilyen jól hazudok - mintha ez valamiféle tehetség lenne. Időközben azt is megértettem, hogy miért szeret anyám berúgni: mert olyankor totál nincs magánál.

Mintha meg sem történt volna a válás - úgy érezheti, hogy nem cseszte el az életét, jó anya, és szeretik a gyerekei. Minden fájdalma elmúlt, hiszen nem röfögött a képébe a valóság. Így voltam vele én is. Részegen nem tűnt olyan szarnak a gyerekkorom: nem számított, hogy anyám terrorizál minket, ahogy az sem, hogy elment az apám. Úgy éreztem, bármit kibírok és elviselek.

A nyári táborban kaptam észbe először, amikor Eszti meg én annyi málnaszörpös vodkát ittunk, hogy teljesen kicsúszott a lábunk alól a talaj. Egy barátnőnk ment el néhány fiúért, hogy segítsenek visszavinni minket a táborba, mert nem bírtunk lábra állni. Amikor visszacipeltek, és bedugtak a hideg zuhany alá, úgy visítottunk, mint disznók a vágáson...

Persze az eset a felügyelő tanárok fülébe is eljutott, mi pedig részegen rimánkodtunk: ne szóljanak a szüleinknek. Én azt is hozzátettem: "Engem anyám nem megdorgál, hanem megnyuvaszt... Ugye, nem kívánja a tanárnő a halálomat?" Másnap reggel, amikor kinyitottam a szememet, a folyosón feküdtem - oda húzták ki a kempingágyam, mert fél éjszakán át hánytam. Arra gondoltam: nem vagyok normális - és megfogadtam, hogy "soha többé" nem rúgok be.

Persze nem ez volt az utolsó alkalom... Az isteni felismerésre, hogy kezdek olyan lenni, mint az anyám, még várnom kellett pár évet a következő nagy berúgásomig. 16 évesen - Freud és C.G. Jung könyveinek köszönhetően - rájöttem: nem akarok anyámra hasonlítani! Ez a gondolat józanított ki végül az alkoholmámoros tini korszakomból...

