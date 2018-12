Azért nincs párod, mert túl sokra tartod magad!

Olyan sok partiképes, főnyereménynek tűnő férfi található a társkeresőkön - mégsem találják a hozzájuk illő nőt. Vajon miért? Mert valójában ők azok, akik nem is keresik a párjukat.

Csak úgy tesznek, mintha a Nagy Őt kutatnák, akit nyilvánvalóan nem ismernek meg - mert valójában csak kifogásokat gyártanak, hogy az adott hölgy miért is nem megfelelő a számukra...

Egy-egy ősz hajszál, néhány plusz kiló - ezek már eleve kizáró okok. Ezek a férfiak még véletlenül sem a valódi értékekre, hanem csupán a külsőségekre hajtanak. És mi, nők, sajnos mégis akarjuk őket, pedig tudjuk, hogy reménytelen esetek. Hiszen ki az, aki örökké negyven kilót nyom majd, és festék nélkül is gyönyörű ébenbarna marad a haja?

Hölgyeim, ez részben a mi hibánk is...

Vannak ám valódi társra vágyó férfiak is ezeken az oldalakon - de sok esetben nem őket pártoljuk, inkább a komolytalan, de lehengerlő pasik egóját fényezzük. Közben azt gondoljuk, hogy majd mi most megváltoztatjuk őket. Ja, és persze elhitetjük magunkkal azt is, hogy eddig ránk vártak, és bizonyára mi vagyunk nekik az Igazi, ezért nem találtak már évek óta párt maguknak. Pedig ez nagy valószínűséggel nem így van...

Mert bár léteznek kívül-belül tökéletes férfiak, de a 40 feletti társkeresős hercegek többségében már csak a nádszálkarcsú, náluk jóval fiatalabb pipikre gerjednek. Pedig ezzel csupán azt bizonyítják, hogy nem képesek elfogadni a saját öregedésüket. És ha az anyagi hátterük megengedi, akkor meg is tehetik, hogy így kompenzáljanak.

Ám azzal nem számoltok, uraim, hogy ettől nem fogtok megfiatalodni. Ráadásul, ha még a gondolkodásmódotok is egy 20-as "csibe" szintjén van, akkor az nagyfokú éretlenségre vall részetekről. Aki nem képes méltósággal kezelni az idősödést, az soha nem lesz kiegyensúlyozott ember - és az ilyentől mentsen meg mindenkit az ég...

Miért nem tanultok a kudarcaitokból?

Például, ha már van két-három gyermek, és egy-két elvált asszony is mögöttetek - akikkel ki tudja, miért futott zátonyra a kapcsolatotok... De ne is firtassuk ezt, azt azonban már annál inkább: miért nem fejlődtök? Miért csak a külsőségeket veszitek figyelembe, és miért nem számítanak az egyéb értékek?

Arról nem is beszélve, hogy néhányotoknál ugyanúgy ott van a sörhas, és igencsak "ősziesre" veszitek a frizurát, már ha még van olyanotok - de a másik fél megjelenésén még véletlenül se látszódjon az idő múlása. Elég nektek, ha kívülről egy egészséges, piros alma mosolyog rátok. Hogy az belül ízletes-e, már nem számít.

Ezeknek az embereknek meg lehet felelni ideig-óráig, de csak boldogtalanság vár azokra a nőkre, akik ezt az utat választják. Hiszen ki akar állandóan azon görcsölni, hogy jaj, feljött rá két-három kiló, meg kikandikál már néhány ősz hajszál, és akkor Péter nem fog többé szeretni?

Márpedig a Péterek kilóban és hajkoronában mérik a nőt. Ezért jól gondold meg, egyáltalán szóba állsz-e velük!

