Ahogy közeledik a karácsony, egyre több és több kérdés cikázik a fejemben - és ezek most nem arról szólnak, hogy mi legyen a menü, vagy, hogy ki mit kapjon... Sokkal fontosabb dilemmáim vannak, mivel idén a kislányom már feltehetően kérdezni is fog a karácsonyról.

Jézuska, Angyalka vs. Mikulás

Először azon kezdtem el agyalni, hogy mit mondjak, ki hozza az ajándékot. Nálunk ez mindig a Jézuska volt, de elég, ha egy mesében előkerül "Santa", akkor máris fújhatom az egészet... Arra jutottam, hogy oké, maradunk a klasszikus Jézuska verziónál, maximum majd karácsonyig kerüljük az angolszász meséket - jövőre pedig talán már el tudom magyarázni neki, hogy az ajándékok forrása országonként eltérhet.

Aztán mikor hátradőltem volna, mint aki jól végezte dolgát, meglátogatott minket a keresztanyám, és közölte a gyermekemmel: "Picit késik a szülinapi ajándékod, de majd karácsonykor azt is hozza az Angyalka." Nem voltam boldog.

Ez volt az a pont, mikor egy hajszál választott el tőle, hogy elengedjem ezt az egészet - elvégre azt is mondhatom, hogy tőlem kapja az ajándékokat, és pont. Végül azonban ezt a verziót elvetettem, mert így - noha ez még a távoli jövő - megfosztanám az élménytől, hogy levelet írjon a Jézuskának.

Egyszer volt, hol nem volt Szűz Mária...

Maradtam tehát annál, hogy a Jézuska hozza az ajándékot. Ez esetben viszont Jézus születését is el kellene mesélni - de mégis hogyan?! Minél többet gondolkodtam ezen, annál több kérdésem lett. Mert ugye az egész a szeplőtelen fogantatással kezdődik... Szűz Mária és a Szentlélek pedig már önmagukban is millió kérdést vetnek fel. Aztán ott a földrajz: hol van Betlehem? Honnan jönnek a három királyok? És egyáltalán: mi a fene az a mirha??? Sebaj, a Google a barátom...

A Jézuska hozta a kirándulást?

Bár jobban szeretek élményt ajándékozni, ez gyerekek esetében nem mindig kivitelezhető, hiszen a picik még nem mindig tudják kezelni, ha nincsen valami kézzelfogható is az ajándékok között. Egyébként is, a játszóházazást vagy a kirándulást hogyan "hozhatná" a Jézuska? Ezzel el is dőlt, hogy játék lesz a fa alatt - de nem egy halom, hanem csak egy-kettő, és az sem csilliárdokért. Nem szeretném, hogy az ivódjon méhem egyetlen gyümölcsébe, hogy a karácsony csak akkor szép, ha minél több és nagyobb meglepetést kap...

Ez a fa meg mit keres a nappaliban?

A karácsonyfa eredetét most hagyjuk - nekem sem mesélték el a szüleim, mégis sikerült felnőnöm valahogy. Az viszont tényleg kérdés, hogy együtt díszítsük-e fel a fát, vagy meglepjük vele csemeténket. Bevallom, én az utóbbi felé hajlok - egyrészt, mert úgy emlékszem, hogy általános iskolás koromig nálunk is így volt.

Másrészt, mert a karácsony kész stressz- és veszélyforrás, ha nem csináljuk elég okosan. Márpedig egy karácsonyfa feldíszítése közben sok mindent el lehet szúrni: a befaragástól az üvegdíszek összetörésén át a szaloncukor kampók megrágcsálásáig...

Persze mindezek csupán részletkérdések, mégis hozzájárulnak ahhoz, amit a leginkább szeretne minden szülő: hogy gyermeke is átélje a készülődés örömét és izgalmát, és szeretetteljes ünnepként emlékezzen gyermekkora karácsonyaira.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Elvált szülők és a karácsonyi rémálom

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock