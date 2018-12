Szakítás. 8 betűből álló szó, ami alatt most nem a súlyemelés egyik fogásnemét, sokkal inkább két fél egymástól való búcsúját értem.

Állítólag lehet jól csinálni, és lehet rosszul is, de egy közös jellemzője szinte mindegyiknek van: legalább az egyik félnek nem kellemes, cserébe viszont általában nagyon rossz. Szóval, ha te éppen az elszenvedője vagy, akkor sürgősen szerezd be az alábbiakat:

Zsebkendő

Az első és legfontosabb ezzel kapcsolatban, hogy nem könnyek felitatására szolgál! Csak és kizárólag integetés céljára használható. Lehetőleg jól láthatóan csináld, hatalmas mosoly kíséretében! Na jó, vész esetén búcsúajándék is lehet a "megmondó" fél számára. Bár az ajándékozás nem gyakori, ellenben legalább kéznél lesz, amikor az illető rádöbben, hogy élete legjobb nőjét hagyta el - de akkor már késő...

Napló

Nem, üresen valóban nem sokat ér. És attól még, hogy kinyitod és szuggerálod, nem lesznek benne programok, ahová szívesen ellátogatnál, vagy teendők, amiket nap-nap után el kell végezz.

Ha netán úgy érzed, egyelőre kizárólag magaddal töltenéd az időt, és nincs szükséged barátokra, új ismerősökre, akkor egyszerűen írd tele a naplót a kérdéseiddel - és persze, ha tudod, a válaszaiddal is! Alapműnek bátran használhatod a "Minden napra egy kérdés" című kiváló alkotást. Ha a zsebkendős búcsú után elfáradtál az integetésben, és nincs erőd írni, sebaj - akkor csak rajzolj, és firkálj!

De ha a kreativitás madara nem nálad, hanem épp valahol máshol ver fészket, akkor se pánikolj! A napló önmagában menő dolog, te pedig alap, hogy menő vagy! De tartsd észben: az abban foglaltak (pl.: csípő és derékméret, súly stb.) bármikor felhasználhatóak ellened...

Sminkkészlet

Először is, egy perces néma csenddel adjunk hálát annak, hogy a sminkkészlet létezik! Nem, nem a szemed alatti kialvatlanságot jelképező szatyrok eltüntetése miatt van rá szükséged, ez véletlenül se jusson eszedbe! Hisz az egész ágyat - horkolásmentesen - egyedül uralod, szóval, a kipihentség biztosított.

Kizárólag a szép szemeid és a gyöngyörű ajkaid további kiemelésére szolgálnak. Nem mellesleg a tükörben a hatalmas mosolyod is elfér - így láthatod te is, mennyivel jobban áll, mint a lekonyult száj. (A szomorú kutya szem alapból felejtős.)

Bankkártya

Jól szorítsd meg, és tedd általad könnyen fellelhető helyre! Ha kell, legyen kéznél! (Az sem baj, ha tudod a PIN kódot, és pénz is van a bankszámlán.) Igazi társ az ételrendelésben, a cipőboltokról nem is beszélve. Ha eddig nem is, most eljött a pillanat, hogy közel kerüljetek egymáshoz. Használd ki bátran, hisz ezt szereti!

Porszívó

Természetesen igény szerint porronggyal helyettesíthető, kiegészíthető. Szeretném leszögezni: véletlenül sem pótcselekvésről van szó, csupán felkészülésről. Most ugyanis olyan polcok, fiókok és szekrények kerülnek a látóteredbe, amelyekről korábban nem is álmodhattál. Ez pedig egyetlenegy fontos dologra enged következtetni: bátran használhatod a bankkártyádat, hiszen van még plusz hely!

Nyitókép: Shutterstock