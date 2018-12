A szakítás nem épp a legkedveltebb szórakozási formák egyike. Pláne, ha egy nagyobbacska ünnephez - például karácsonyhoz - közel történik.

Amikor már azt hinnéd, mindezt nem lehet tovább fokozni, akkor rájössz, hogy de. Ehhez pedig nem kell más, mint a "nem látom magunkat a karácsonyfa alatt" szakítós mondat feléd irányuló artikulált kiejtése. (Az igazán profik ezt szükség esetén néhány napon belül írásban is megerősítik. Ez utóbbi a testi épségükre is hatással lehet.) És hát ebben a sokak által irigyelt és hőn vágyott szituációban joggal merül fel a kérdés: mit tehetsz ilyenkor?

1. Bebizonyítom, hogy tévedsz - vagy mégsem...

Ha a mondat kimondása utána a másik fél még életben, épségben, no és - legfőképpen - jelen van, úgy gyors fel és alá rohangálásban törsz ki, hogy szerezz egy karácsonyfát és egy tükröt, mintegy bizonyítva: márpedig ti igenis jól mutattok azon a bizonyos helyen.

Ezzel csak az a baj, hogy általában nincs kéznél karácsonyfa. Ha pedig lenne is, tuti leejtenéd a tükröt a nagy sietségben - ami, mint tudjuk, 7 év szerencsétlenséggel jár. Szóval jobb, ha bele sem kezdesz, inkább a könnyek. A sírás kevésbé veszélyes és sokkal idegesítőbb is. És a zsebkendőt leszámítva ingyen van.

2. Filmbe illő tervek - és a szomorú valóság!

Ha netán már vettél üveggömböket, akkor elgondolkodhatsz, hogy kidobósat játssz velük. Azt pedig gondolom, kitalálod, hogy ki kit dob ki... De a csomagolópapír is meg tudja ihletni az ember lányát: azonnal támad egy ötleted, hogy mit - vagy kit - kellene múmiaszerűen beletekercselni.

Ám mielőtt ezeket megtennéd, jusson eszedbe, hogy a gömbök drágák voltak, és összetakarítani is neked kell. Plusz a csomagoló is drága, és a környezettudatosság jegyében ennél több papírt nem pazarolhatsz. Szóval, ha mindenáron tettlegességre vágysz, inkább vidd le a szemetet!

3. Búcsúzz el a Télapótól!

Eljátszol a gondolattal, hogy bizony eldugod a kiscsizmáját, cipőjét, hiszen ilyen gonosz tett után senki nem érdemel ajándékot. És ez ugyan a bocsánatos bűnök közé sorolandó, DE gondolj a jó öreg Nagyszakállúra! Ezzel az egésszel akár te is bukhatod az ajándék dolgot. Ne kockáztasd a mikulás csokit, a zsákban rejlő piros almáról, mogyoróról nem is beszélve...

4. Megajándékozod - na, még mit nem!

Mivel über jó fej voltál, és te tényleg szeretted, mint soha senkit, így felmerül benned, hogy a neki szánt ajándékot akár oda is adhatnád - ezzel is növelve a vesztesége súlyát. DE! Szerencsére még időben bekapcsol a védelmi mechanizmus, és rájössz, hogy neked igenis jó a 36-os lábadra a 44-es férfi zokni. A csizmában meg úgysem látszik.

Egyéb ajándékok esetében, mint póló, ing, szintén nem okoz gondot a méret, kiváló pizsiként tudnak funkcionálni. És igazából mindig is el akartál olvasni egy focis könyvet is - pláne, hogy az elmúlt hónapokban megtanultad, mit jelent a les. Ez utóbb megszerzett szakirodalom pedig még akár hasznodra is válhat a jövőben.

5. A realitást választod...

Egyszerűen semmit nem teszel. Bármennyire is fáj, elfogadod és feldolgozod a helyzetet. Ezen te, egyedül nem fogsz tudni változtatni. És őszintén örülsz annak - bármennyire is nehéz -, hogy nem egy kamu boldog karácsonyt töltesz el a mostanra cseppet sem nagy ővel, hanem egy őszintét, magaddal.

Nyitókép: Shutterstock