Az egyik férfi ismerősöm szerint a pasik hajlandók dupla árat fizetni egy áruért, ha az kell nekik. Egy nő pedig hajlandó megvenni valamit akkor is, ha nincs valójában szüksége rá, de akciós. Bár erőteljes általánosítást érzek a mondataiban, sajnos azt kell mondjam, mégis van benne némi igazság...

Ha neked sem ismeretlenek a Black Friday, a Joy és az egyéb leárazós napok, akkor tudod, miről beszélek. Ilyenkor ugyanis erőteljesebbé válik a nőkben a "nincs egy göncöm sem" érzés, és ellenállhatatlan késztetést érzünk arra, hogy szemügyre vegyük a kínálatot.

Miközben válogatunk, kialakul bennünk a "ha most nem veszed meg, örökre lemaradsz" gondolata is. Ilyenkor ugyanis hatalmas számokkal, de legalábbis feltűnő színnel jelzik az eredeti árat, majd az arról történő árzuhanást. Csak most, csak ennyiért - kiabálják nekünk a táblák. És a praktika beválik: ha nincs is szükséged arra a cipőre vagy blúzra, ennyi pénzért képtelen vagy otthagyni.

Féláron? Még jó, hogy megveszed. Ennyiért a hülyének is megéri - pláne neked. Pedig egyesek szerint még az sem biztos, hogy a valódi, eredeti árak vannak kitáblázva. Sokan arra gyanakodnak, hogy az akciók előtt felárazzák a termékeket, hogy nagyobb legyen a csábítás leértékeléskor.

Ezeken a helyeken egyébként erőteljesebben érezhető a gravitáció, vagy valamilyen mágneses mező működése, amely képes szegény nőnemű egyedeket az üzletekbe vonzani. És tudod is magadról, hogy te bizony akkor sem fogsz tudni ellenállni, ha a pároddal komoly csatákat kell majd vívnod azért a ki tudja, hányadik pár cipőért...

Pedig később neked is eszedbe jut, hogy hát talán nem kellett volna megvenni - de amikor ott vagy az üzletben, akkor szinte kényszerít belülről egy érzés, hogy vidd haza. Ilyenkor felcsendülnek a fejünkben olyan mondatok, mint például:

Ennyit igazán megérdemelsz.

Néha magadat is meg kell ajándékoznod.

Minden nőnek jár egy kis kényeztetés.

Ilyenekkel prímán be tudod húzni magad a csőbe - anélkül, hogy észrevennéd. De nem ritka az sem, amikor a "buy one get one free" értékesítési stratégia ösztönöz bennünket arra, hogy költekezzünk. Vagy az, hogy ajándékot kapsz a megvásárolni kívánt termék mellé. Ez pedig szinte mindig célba talál: hiszen ki az, aki nem szeret ajándékot kapni?

A trükköket többségében ismerjük, mégis szinte mindig bedőlünk nekik. Talán azért, mert sokan terápiás célra használják a vásárlást. Összevesztél a pároddal? Gondok vannak a munkahelyeden? Menj, vegyél magadnak valamit, hogy jobb kedved legyen! Ezzel persze nincs is semmi baj, ha nem csak ennyivel próbálsz megoldani egy-egy krízishelyzetet.

Viszont ha túlságosan sokszor alkalmazod ezt a módszert, akkor nem ártana végiggondolnod: vajon tényleg csupán a bomba árak miatt látogatod az üzleteket? Ha a válasz egyértelmű igen, akkor nincs baj. De ha nem, akkor tedd fel magadnak a kérdést: tényleg szükséged van arra a bizonyos cipőre?

Nyitókép: Shutterstock