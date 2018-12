Előbb gondolkodni kéne - és csak utána szakítani!

Időnként a legjobb, legboldogabb párkapcsolatokban is előfordulnak hullámvölgyek, amikor nem minden olyan szép és jó, mint korábban volt. Ilyenkor előfordulhat, hogy azt érzed: nem szeret a párod. Bár ne is lennétek együtt!

Ha belefáradsz a sivár hétköznapokba, ha megunod a másikat és rád tör a fásultság, akkor érdemes elgondolkodni rajta: ez vajon csak pillanatnyi állapot, vagy valóban elmúltak az érzelmek? Mielőtt visszafordíthatatlan lépéseket tennél, jobb, ha megbeszéled a dolgot a másikkal. Mégpedig úgy, hogy a legkisebb problémát sem rejted véka alá. Bátran hozd a párod tudomására, mi nyomja a szívedet!

Ha mégis - minden beszélgetés ellenére - úgy érzitek, hogy nem bírjátok tovább együtt, akkor sem érdemes elsietni a szakítást, hiszen sokszor előfordul, hogy csupán a hirtelen támadt indulatok motiválják a feleket. Ilyenkor tanácsos egy kis szünetet tartani, ami arról szól, hogy időt adtok egymásnak - és a kapcsolatnak.

Ki fog derülni, milyen az élet a másik nélkül - de persze nem egy vagy két nap alatt. Sokszor még néhány hét sem elég ahhoz, hogy rájöjj: új állapotodban megkönnyebbülést érzel, vagy éppen őrülten hiányolod a szerelmedet, akiről korábban azt hitted, meguntad...

Ehhez azonban be kell tartanod néhány szabályt. A külön töltött idő alatt nem szabad keresni a másikat, ehelyett magaddal kell foglalkoznod. Tilos továbbá szidni, vagy akár dicsérni azt, akivel épp szünetet tartasz. A legjobb, ha nem kommunikáltok sem szóban, sem írásban. Csak addig kell kibírnod, míg mindketten biztosak lesztek az érzéseitekben. Persze, ez csak akkor működhet, ha a felszabadult időt nem "pótszer" beszerzésére vagy netán bosszú forralására fordítod...

Ha a szünet végére megbizonyosodsz róla, hogy folytatni szeretnéd a viszonyotokat, máris kezdődhet a közös jövő megtervezése. Most tudatosan erősítened kell azt az énedet, ami a kedvesed számára egykor elragadó volt. Keresd elő magadban azokat a tulajdonságokat, amik miatt beléd szeretett - egyúttal idézd fel azt is, hogy te mit láttál benne a kezdetekkor!

Ha mindez sikerült, végre megbeszélhettek egy találkozót. Vigyázz, nem mindegy, hogy hol! Ne menjetek hozzá, se hozzád, így ugyanis valószínűleg az ágyban kötnétek ki, ahelyett, hogy egy mélyreható, tabuktól mentes beszélgetésre kerülne sor. Az "első randi" inkább olyan helyen történjen, ahol semmi nem tereli el a figyelmet a mondanivalótokról!

A randin szigorúan tilos sajnáltatni magad, és a másik fél hibáztatása sem megengedett. Ehelyett őszintén oszd meg a másikkal, mit éreztél az elmúlt időszakban, illetve milyen lehetőségeket látsz a felmerülő gondok megoldására! Mesélhetsz arról is, mit csináltál az egymástól távol töltött idő alatt, egyéniséged milyen új oldalait fedezted fel. Most már lehet bókolni is, de azért ne vidd túlzásba, különben nem lesz súlya a dicséreteknek!

A főszabály: beszélni, beszélgetni, beszéltetni! Közben ne feledd figyelembe venni azt sem, hogy a másik hol tart! Ne akard túl gyorsan ráerőltetni magad, mert lehet, hogy ő még bizonytalanabb, mint te! Ettől függetlenül persze bizakodhatsz, hiszen ha nem teljes mértékben elutasító veled, akkor a folytatás sem reménytelen.

Egy ilyen szünetnek köszönhetően biztossá válik, valóban véget akartok-e vetni a kapcsolatnak, vagy sikerül legyőzni a problémákat. Bármelyikről is legyen szó, ha nem kapkodjátok el a döntést, mindenképp könnyebb lesz a folytatás - akár közös, akár külön utakon szeretnétek továbbindulni.

