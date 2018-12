Még mindig életben van az a sztereotípia, miszerint a legtöbb férfi a "legyet is röptében..." - mindegy, kivel és hol, lényeg, hogy meglegyen a szex.

A helyzet az, hogy ez az állítás egyszerre igaz és hamis. Tény és való, hogy sok férfi hamarabb bújik ágyba a partnerével, mint a nők - bár ehhez mindig kell egy tettestárs is, ugyebár -, viszont mégsem megy ez olyan könnyen, mint hisszük.

Képzeld, a pasiknak is szükségük van intimitásra!

Vannak férfiak, akik valóban gondolkodás nélkül lefekszenek egy csinos nővel, ha lehetőségük adódik - akár a legelső találkozás után is. Ám ez nagyon sok hölgyről is elmondható, mégsem állítjuk, hogy minden nő könnyűvérű cafka. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a pasikról sem lenne szabad ilyen általános kijelentéseket tenni.

Rengeteg olyan férfival beszélgettem, akinek ugyanúgy szüksége van arra, hogy valamelyest megismerje a másikat, mielőtt a tettek mezejére lépne - mert egyszerűen nem tud vonzódni egy "ismeretlen testhez".

Kisugárzás rulez!

Az sem igaz, hogy mindig pusztán a külső jegyek dominálnak. Egy férfit is ugyanúgy megfoghat egy nő személyisége - akkor is, ha az adott nő nem kifejezetten csinos. Az illető személyisége, az azonos hullámhossz, a humor vagy a kisugárzás szintén nagyon fontosak, és szexivé tehetik az embert - nemektől függetlenül. Ha egy nő elégedett önmagával, akkor általában vidám, és ez látszik is rajta - ez pedig ezerszer vonzóbb, mint egy mély dekoltázs!

Intuíció ötös alá!

Gyakran mondjuk, hogy a nők rendelkeznek egy bizonyos hatodik érzékkel, amivel pillanatok alatt "átlátják", megérzik a másik embert. A helyzet az, hogy a férfiak sincsenek teljesen híján ennek a készségnek - bár tény, hogy ebben a hölgyek sokkal jobbak. De mi is rendelkezünk azzal a képességgel, hogy legalább sejtés szintjén behatároljuk a másik személyiségét és mentalitását. Ráadásul, a vonzalom kialakulásához - vagy hirtelen megjelenéséhez - ez ugyanúgy kulcs, mint a nők esetében.

A kevesebb néha több: uncsi meg minden, de igaz!

Ezen a téren már sokkal közelebb járnak a közhelyek a valósághoz. Ugyanis szinte bármelyik nő fel tud úgy öltözni - kis túlzással -, hogy vonzó legyen a férfiak szemében. Ám a titok nyitja nem csak abban van, ha egy nő mindenét kipakolja. Tény és való, hogy a feltűnő megjelenés magára vonzza a pasik tekintetét - de ez nem azt jelenti, hogy csak akkor lehetsz vonzó, ha elöl-hátul villantasz!

Csomó pasi fantáziája attól indul be, ha a kiszemeltje mutat is magából valamit, meg nem is: például, ha a nő csak az egyik vállát hagyja fedetlenül, a hatás garantáltan nem marad el. Ugyanez igaz a szoknyára is: nem igaz, hogy minél rövidebb, annál vonzóbb! Szerintem minél többet sejtet úgy, hogy közben keveset mutat, annál jobb!

Nem is értem: minek sminkelsz?

A következő fontos kérdéskör: a smink. Egyszerűen nem igaz, hogy minden férfi a sminkelt nőket szereti. Természetesen itt is az egyéni ízlés dominál, de sokan úgy gondoljuk, hogy egy nő úgy szép, ahogy van - nincs szükség semmilyen kiegészítésre. Ráadásul a sminkelés nagyban megnöveli a várakozási időt...

Egy férfi bármikor örömmel szexel!

A pasik életében nincsenek olyan biológiai hátráltató tényezők, mint a nők életében, viszont vannak más szempontok, amik befolyásolhatják a szexuális életüket. Először is, egy férfi is lehet fáradt, lehetnek problémái - esetleg lehet éppen túlterhelt.

Nem biorobotok vagyunk, akik gombnyomásra aktiválhatóak. Ráadásul, a szexuális étvágynak semmi köze a nemekhez - különben nem lennének aszexuális pasik és túlzott étvágyú nők sem. Arról nem is beszélve, hogy ha egy férfi elégedett a partnerével szex terén is, akkor a legtöbbünkben egyszerűen nincs jelen a vágy mások iránt.

Csak a férfiak néznek pornót!

A következő unásig ismert közhely: a férfiak pornófogyasztása szinte korlátlan. Pedig valójában sok pasi nem, vagy csak nagyon ritkán néz pornót, mert egyszerűen nincs rá igénye. Arról nem is beszélve, hogy a pornóoldalak látogatói között szép számmal vannak nők is, csak a hölgyek ezt kevésbé verik nagydobra...

A férfiak szexualitása sem faék egyszerűségű - bár tény, hogy kicsit kevésbé körülményes, mint a nők esetében. Ám a nők szexualitását a társadalmi normák is befolyásolják: különböző szokásoknak, elvárásoknak kell megfelelniük. A férfiakkal szemben sokkal elfogadóbb és megértőbb a világ, így a szexualitásuk is lényegesen egyszerűbbnek tűnik, pedig nem feltétlenül az...

Nyitókép: Shutterstock