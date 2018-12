Karácsonyi kamuk, amiket minden évben elhiszek!

Gyerekként ajándékokra vágysz karácsonykor, ezt tinikorban felváltja a zsebpénz (minél több rokon ad, annál jobb), felnőttként pedig nem kívánsz mást, csak nyugalmat. Hiszen ez az egy, amit nem tudsz megvenni magadnak.

Az ajándékozás, a hatfogásos ebéd procedúrája és a harmad-unokatestvérekből és ismeretlen nagynénikből álló vendégsereg felesleges nyűggé válik. Hirtelen sokkal vonzóbb opciónak tűnik megnézni valami B kategóriás akciófilmet, anélkül, hogy kitennéd a lábad otthonról. Épp ezért már novemberben megbeszéli a család, hogy "idén teljesen másképp lesz minden, mint azelőtt". Ismerős?

1. "Idén nem ajándékozunk!"

Legalábbis ezt mondja anyukád az ünnepek előtt. "Az a lényeg, hogy együtt legyen a család!" Karácsony este viszont: "Tudom, kislányom, hogy nem ebben állapodtunk meg. Nem baj, hogy üres kézzel jöttél, tudod, hogy én csak egy puszit kérek. A Manyikáéknak sem vettél semmit? Nézd, ezt odaadhatod nekik, ha megérkeznek, be van csomagolva. Manyika már januárban elkezdi a következő évi ajándékvásárlást, hogy gondolhattad, hogy pont ő nem hoz valamit?

Margó nénikéd is hívott, hogy mit vegyen neked - most hagyjam, hogy megajándékozzon, miközben tőlem nem kapsz semmit? Ezt a pulóvert egyszerűen nem bírtam otthagyni a kirakatban! A kedvenc parfümöd is le volt árazva, ez a wellness hétvége meg annyira jó áron volt, hogy nemcsak magunkat fizettük be, hanem titeket is! A többi? Azok csak apróságok! Na, gyerünk, bontsd már ki!"

2. "Idén nem csinálunk nagy felhajtást!"

Ehhez képest a következőkkel fogadnak szenteste: "Micsoda? Úgy jöttél, hogy teleetted magad? Csak nem képzelted, hogy elmarad a karácsonyi ebéd? Tudom, hogy ezt mondtam, de az még az ősszel volt. Akciós volt a ponty, olyan gyönyörű példányokat árultak, egyenesen kérlelték apádat, hogy hozza őket haza! Tudod, hogy a Misiék nem szeretik a halászlét, így összedobtam egy finom tyúkhúslevest is galuskával - és milyen ebéd az, ahol nincs második fogás?

Az Enikő különben sem fog enni egyikből sem, mert tavaly óta vegetáriánus, neki külön főztem. A töltött káposzta az csak előétel, nagyanyád receptje alapján készült, van még sült kacsa, sült oldalas, petrezselymes krumpli és rizs. Nem akartam nagy faksznit, csak négyféle sütemény készült, ott a zserbó, a kedvenced!"

3. "Csak egy koccintás, és mindenki megy a dolgára!"

Nem, most biztosan nem ragadsz éjfélig a szülői házban! - gondolod naivan. Ám amikor ebéd után hazaindulnál, anyukád visszaparancsol a helyedre: "Mi az, hogy már mentek? Hiszen még csak most érkeztetek! Tedd le azt a hülye mobilt, menj vissza a szobába, és játssz apádékkal egy parti römit! Hogy dolgotok van? Ugyan, milyen dolgod lenne karácsony este?Lujzáékat csak megvárod! Ebéd után indultak el, hozzák a kis Bécikét is!

Emlékszel a szomszéd Ferkóra? Nem? Hiszen együtt nőttetek fel! Szegény anyja állandóan kérdezget, hogy mi van veled. Megérdemli a szerencsétlen asszony, hogy átugorjunk hozzá egy kávéra! Ha hazamentek a Manci mamáék és a Pistiék, már indulunk is. Most mit vágsz ilyen képet, nem fog sokáig tartani, különben is, előttünk az egész délután! Nem, nem fogtok túl későn hazaérni! De biztos, ami biztos, azért megágyaztam nektek a gyerekkori szobádban..."

