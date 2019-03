Rengeteg különböző közhelyet lehet hallani a nőkről - méghozzá nőktől. Úgy érzem, érdemes ezeket összeszedni és egyesével megvizsgálni, hogy mennyire állják meg a helyüket.

1. A nők mindig kritikusak egymással

Ez egyszerűen nem igaz, a nők nem mindig tekintenek kritikusan egymásra, legfeljebb a középiskolában. Sok nő a szakmájában elismeri a női kollégák eredményeit, higgadt, objektív véleményt képes mondani más nők munkájáról. Tény és való: az öltözködésnek és a külsőségeknek nagyobb jelentősége van a nők szemében, mint amennyire ez fontos a férfiak számára. De ez nem jelenti azt, hogy a nők folyamatosan kritizálnák egymást a külsejük miatt.

2. A nők mindig versengenek egymással

Ez megint olyasmi, ami a tinik körében lehet szokás, egyébként csak annyira igaz, amennyire az emberekre általában jellemző a versengés. Minden embert a saját egója hajtja, ennek megfelelően lehetnek konfliktushelyzetek, amik versengést szülnek. De nem lehet egységesen kijelenteni, hogy a nők mindig, minden körülmények között versenyeznek egymással. Lehet, hogy a nőkben erősebben dolgozik a megfelelési kényszer, mint a férfiakban, de akkor sem igaz, hogy ez kivétel nélkül mindannyiukra igaz lenne.

3. Mindig elégedetlenek a külsejükkel

Bár tény és való, hogy a nők sokkal kritikusabbak önmagukkal, mint a férfiak, de sok nő van, aki ha nem is mindig, de gyakran szépnek látja magát. A női önbizalom igenis létezik, sok nő úgy néz a tükörbe, hogy elégedett azzal, amit lát. Az igaz, hogy a nők sokkal többet foglalkoznak a külsejükkkel, mint a férfiak, de ennek nem az elégedetlenség az oka, hanem az, hogy megfeleljenek önmaguknak és a világnak.

4. A nők egymás között mindig pletykálnak

Ez egy olyan pont, ami gyakran megállja a helyét, de a "mindig" kitétel hibás. A nők egymás között gyakran beszélnek munkáról vagy bármi másról, ami érdekli őket, de nem mindig, nem minden esetben valaki más élete, párkapcsolata, hibái a téma.

5. A nők mindig a férfiakról beszélnek

Ahogy a pletyka, úgy ez sem valós: nem, a nők nem mindig a férfiakról beszélnek. Lehet, hogy egy gyakori témáról van szó, de meggyőződésem, hogy a férfiak többet beszélnek a nőkről, mint amennyit a nők beszélnek a férfiakról.

6. Minden nő egyből házasodni akar

Nem igaz, hogy minden nőnek már a kapcsolat elején megszólalnak az esküvői harangok, és automatikusan a házasságon és a családalapításon gondolkodik. Lehet, hogy ennek nagyobb szerepe van a nők gondolkodásában, mint a férfiak esetében, de akkor sem általános érvényű. A nők - ugyanúgy, ahogy a férfiak - tapasztalatot szeretnének szerezni, és élvezni akarják az életet. Aztán ha úgy érzik, hogy megtalálták a megfelelő embert, és a megfelelő időben is vannak, akkor indulhat a nászmenet!

7. Minden nő képes egyszerre több dologra is koncentrálni

Gyakori tévhit, nemcsak a nők, de a férfiak körében is. Nem igaz, nem minden nő képes arra, hogy egyszerre több dologra is hatékonyan oda tudjon figyelni. Láttam férfiakat és nőket egyaránt, akiknek az is nehézséget okozott, hogy egyetlen dolgot rendesen végigcsináljanak.

Nyitókép: Shutterstock