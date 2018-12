A legszebb szerelmi vallomás, amit egy férj kaphat!

Ismerem. Másfél évtizede vele élek. Láttam már mindenhogy, amilyen ember csak lehet. Láttam kedvesnek, jónak, őszintének. Dühösnek, fáradtnak, elkeseredettnek. Láttam lelkesedni és feladni, haragudni és megbocsátani.

Tudom, milyen, amikor reggel felébred. Tudom a szeméből, mikor fáradt, csüggedt, lelkes, örömteli vagy épp sóvárgó. Tudom, hogy mikre képes értem, és én mikre vagyok képes érte. Tudom, mennyire tud imádni, mennyire tud gyűlölni, és milyen az, ha összecsap benne a két érzelem. Hallottam szerelmet vallani, kiabálni, örülni, panaszkodni, sírni, nevetni - épp úgy, ahogyan ő engem.

Biztatott, korholt, megviccelt, kért, féltett, imádott, utált, óvott. Végtelenül sokszor csókolt, simogatott és szeretett. Tudom, hogyan issza a kávét, meddig szeret aludni, milyen zenét hallgat, és melyik filmet látta már legalább tízszer. Tudom, hogy énekel a kocsiban, hogy sokszor elalszik a fürdőkádban, és azt mondja, hogy nem szereti a macskákat - pedig valójában szereti őket.

Tudom, hogy poénnal üti el, ha meghatódik vagy aggódik. Hogy hétvégén délig is elnézné a Walt Disney-t, hogy ok nélkül nem bántana senkit, de értem és a fiunkért az egész világot felgyújtaná, ha kell. Tudom, mit kérhetek tőle és mit nem. Elfogadtam olyannak, amilyen - ahogyan ő is elfogadott engem. Hogy hasonlóan gondolkodunk a világról, az emberekről, az állatokról, a Földről, és támogatjuk, tiszteletben tartjuk egymás szenvedélyét, örömét, vágyait, céljait.

Tudom, hogy szereti, ha mindenhová elkísérem, ő pedig bárhová elvisz, és türelemmel megvár, ha kell. Tudom, hogy utálja, ha túl sűrűre főzöm a levest, ha égve hagyom a lámpákat, viszont szereti hallgatni, ha "fecsegek", és a mai napig fogja a kezem az utcán. Tudom, mikor vágyik csendre, szavakra vagy érintésre. Tudom, hogy sok mindennel megküzdöttünk együtt - néha még egymással is - de sosem adtuk fel.

Tudjuk, hogy valamiért így rendelte a sors: hogy megtaláljuk egymást és házasok legyünk. Tudjuk, hogy minden nap, minden óra és minden perc új lehetőség arra, hogy tegyünk valamit kettőnkért, a szerelmünkért, a szövetségünkért - azért, hogy boldogok legyünk. És tudjuk, hogy mindez csak szavakba foglalva tűnik ilyen pátosszal telinek, a valóságban viszont egyszerre természetes és csodás, nehéz és egyszerű...

Nyitókép: Shutterstock