A fázós lányok tízparancsolata - avagy hogyan éld túl a telet!

Fehéren szikrázó táj, kavargó hópelyhek, forralt bor, fahéjillat... Ez a tél csodásabb oldala, ugye? Igen ám, de a bekuckózós, meleg esték mellett számos hátránya is van ennek a gyönyörű, jéghideg évszaknak - főleg akkor, ha fázós vagy...

1. Addig öltözz, míg szumó játékosnak nem néznek!

Ha jönnek a mínuszok, automatikusan a bundás bélésű kabát után nyúlsz, mert nálad ez alap. Ugyanúgy, ahogy a két pulóver és a nadrág alá húzott harisnya is. Rajongsz a puha, gyapjú holmikért, és egyből kiszúrod, melyik az a pulcsi, amiben egyáltalán nem fáznál még kemény mínuszokban sem. A sok cucctól persze úgy érzed magad, mintha szumó játékos lennél, de kit érdekel? A hideg ellen mindent bevállalsz...

2. Lélek- és kézmelegítés

Imádod a forró italokat, legyen az kávé, tea, forralt bor, forró csoki, puncs... Ebben az időszakban a túlélésed egyik fontos eszközévé válnak. Egészen addig melegíted a kezed a bögrén, amíg úgy nem érzed: lassan parázslani fog a tenyered.

3. A vörös az új divat!

Az érzés, amikor otthon hagyod a kesztyűdet, és nincsen zseb a kabátodon - felejthetetlen. Az egész napos jövés-menés végére száraz, kivörösödött bőrrel tündökölsz, ez az állapot pedig csak akkor fordítható vissza, ha egész este hidratáló krémben áztatod a kezeidet. Naná, hogy végtelenül irigyled azokat, akiknek a legnagyobb hidegben is olyan forró a tenyere, hogy még egy hógolyó is megolvadna rajta.

4. Körömcipő helyett hótaposó

A réteges öltözködéssel búcsút mondhatsz minden elegáns vagy szexi party öltözetnek. Viszlát, vékony nejlonharisnyák, kivágott blúzok, miniruhák! Helyettük hótaposó, vastag zokni és kötött garbók sokasága jellemzi a ruhatáradat. Elképedve nézed azokat a lányokat, akik mínusz tíz fokban bokazokniban és capri nadrágban sétálnak a hóesésben.

5. Hajbaj

Elfogadtad a tényt, hogy ebben az évszakban többnyire kanadai favágónak öltözöl? Helyes! Most azt is be kell nyelned, hogy a hajad nem kevés igazítást igényel, valahányszor leveszed A Sapkát, amiben végre nem fázik a fejed. Ints búcsút a decens kontyoknak, bonyolult fonásoknak, magasra gumizott lófaroknak! Helló, egyszerű, kibontott haj!

6. Üljünk be valahová! Légyszi!

Amíg tavasszal és nyáron imádtál az utcán grasszálni és fagyit nyalogatva pletykálni a barátnőiddel, télen hirtelen az ellenségeddé válik a város. A latyak, a csúszós utak és a hidegen fújdogáló szél csakis annyi időre tarthat az utcán, hogy találj egy meleg kávézót a közelben.

7. Hógolyózás? Ne merészeld!

El sem tudod képzelni, mi a jó abban, hogy az emberek vizes, jéghideg golyókkal dobálják egymást. Egy darabig még benne vagy a buliban, de amikor a nyakadba/kabátod ujjába/zoknidba folyik az olvadt hó, a lelkesedésed csökken. Úgy érzed, nem ér annyit a móka, hogy utána fél órán keresztül melegítsd a radiátornál a lábujjaidat.

8. Sok jó ember a büdösben is elfér?

Tudod, hogy szellőztetni jó, egészséges - sőt, ha sokan vagytok egy helyiségben, akkor kell is. A fázós éned mégis gondolkodás nélkül elcserélné a friss levegőt a nagy nehezen megszerzett kellemes szobahőmérsékletre. Végre pulóver nélkül is embernek érzed magad, és nem vacognak a fogaid. Szerencsétlenségedre azonban mindig van valaki, aki egy szál pólóban odarohan az ablakhoz, és kitárja - még akkor is, ha kint éppen hóvihar tombol -, mert hát büdös van...

9. Meztelenül aludni szexi - de nem télen!

Fogalmad sincs, hogy bír valaki sortban és topban - esetleg ruha nélkül - aludni, mikor kint farkasordító hideg van. A komfortérzetedhez hozzátartozik a hosszú pizsama, két takaró, és - ha nagyon-nagyon fázós vagy - a zokni is. Hiszen nincs jobb szombat reggel arra ébredni, hogy szinte bedunsztolódtál a takaró alá, majd átfordulni a másik oldaladra még egy kis pihire.

+1 Csak két szó

Hideg vécéülőke...

Haiser Olga

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE , és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock