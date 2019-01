Hogyan haragítsd magadra az anyósodat öt lépésben!

Az anyóssal/apóssal jóban lenni plusz energia és idő. Ráadásul kit érdekelnek a családi kapcsolatok? Semmi közöd ahhoz a nőhöz, aki évtizedek munkájával faragott embert a párodból.

Ha a jó kapcsolat lehetőségét már csírájában el akarod fojtani, akkor megmutatom, hogyan kell lépésről lépésre megutáltatnod magad. (Vigyázat, az alábbi sorok humort tartalmaznak!)

1. Csak teát főzz- mást semmit!

Az anyósod természetesen azt szeretné, hogy ne sajtburgerrel etesd jövendőbeli unokáit. Mintha nem lenne kismillió kifőzde vagy pizzéria! Nem is érted, mit vár, hiszen már rég ki tudod sütni a mirelit halrudacskákat, sőt, múltkor a rizst is sikerült megfőzni. A sarki kínai pedig nem fog menni sehova.

2. Öltözz úgy, mint egy hivatásos!

Manapság már senki nem várja el, hogy bokáig érő szoknyában járj, és olyan hölgynek nézz ki, aki évekig tartogatja a szüzességét - maximum az anyósod. Ha bosszantani akarod, dobj rá még egy lapáttal: járj télen is miniszoknyában, torkig érő csizmaszárakkal! A műkörmössel csináltass tízcentis piros karmokat (lehetőleg hetente)! Aggasd tele magad fuxokkal, és csak úgy mutatkozz előtte, hogy rágózol! Külön bónusz jár azért, ha lekajált ruhában, esetleg szexi macinaciban jelensz meg a fontos családi eseményeken.

3. Légy paraszt!

Elismerem, ez adja magát, de mindig van hova fejlődni. Ha nem köszönsz előre, esetleg nyomkodod a telefonod, miközben az anyósod beszél hozzád, garantáltan elindítod az utálathoz vezető úton. Ha megkínál valamivel, nehogy megköszönd! A csésze elmosogatása - vagy egyáltalán, bármilyen segítség felajánlása - szintén felejtős.

4. Csavard az ujjad köré a fiát!

Gondolj bele: évtizedeken keresztül nevelte azt a kis palántát, akit te egy hónap alatt elrontasz! Ha a srác kissé szerencsétlen vagy befolyásolható, csapj le rá, ő az Igazi! Nyugodtan parancsolgass neki az anyja szeme láttára: vitesd ki vele a szemetet, tedd nevetségessé! (Ez párkapcsolati tanácsnak sem utolsó.) Még jobb, ha a szülei ellen fordítod - ezután már csak egy zacskó popcornt kell kibontanod, hogy élvezd a műsort...

5. Alkoholizálj! Sokszor!

A csajokkal eddig is minden hétvégén sakálrészegre ittad magad, nem? Akkor meg minek álszenteskedni? Az após valószínűleg úgyis szeret piálni, így még új ivócimborád is lehet. Ráadásul két legyet üthetsz egy csapásra: nemcsak a fiát vetted el a szipirtyónak, de még féltékenykedhet is! Ügyelj, hogy a kannás bor szagát már messziről lehessen érezni rajtad, és látványosan imbolyogj a családi összejöveteleken!

+1 Ne tartsd vele a kapcsolatot!

Miért is tennéd? Még a végén kiderülne, hogy nem is olyan rossz arc, és értelmes témákról is lehet vele beszélgetni. Az anyós az anyós, minél távolabb laktok, annál jobb, így legalább nem fog váratlanul kopogtatni az ajtón. A telefont kinyomni meg nem tart semeddig.

Amúgy is 20-30 évvel idősebb nálad, ezért úgysem lehetnétek barátnők, hiszen az öregek mind nyomik. Lehet, hogy titokban ugrálna örömében, ha elkérnéd tőle a sajttorta receptjét, de a zacskós levessel nincs annyi macera. Ráadásul, ha nem tudod a szülinapját, nem is kell elkészíteni...

Nyitókép: Shutterstock