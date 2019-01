Mit nem értesz azon, hogy vége?!

Van néhány pasi típus, aki garantáltan az agyadra megy - még szakítás után is. Mert amíg egy normális férfi megérti, hogy vége, ő kitartóan próbál újra és újra visszakúszni az életedbe...

A "zaklató"

Elég gyakori helyzet: a férfi szakít, aztán mégis visszatér. Egyszerűen nem engedi, hogy megszabadulj tőle. Amikor végre kihevernéd, ismét előkerül, és békülni akar. Feltépi a régi sebeket, te pedig nem tudsz továbblépni. Ha még mindig bele vagy zúgva, a szíved mélyén tutira reménykedni kezdesz a heppiendben. Ha viszont már nem szereted, akkor bosszantó - sőt, akár félelmetes -, hogy nem hagy nyugodtan élni.

A jópofa

"Szia, mizu?" Úgy írogat, mintha mi sem történt volna - még akkor is, ha valami iszonyat nagy árulást követett el: szó nélkül lelépett, megcsalt vagy cserben hagyott. Lehet, hogy furdalja a lelkiismeret, csak éppen nem képes a bocsánatkérésre. Egy biztos: képtelen elfogadni, hogy már nem érdeklődsz iránta. Talonban tart, folyton megjelenik valami hülye üzenettel vagy telefonhívással, csak úgy lazán-faszán, mintha minden rendben lenne közöttetek. Valójában azonban nem akar semmit, hiszen különben már bocsánatot kért volna, hátha kibékülsz vele.

A pofátlan

A pofátlan ex nemcsak hívogat: napi-heti rendszerességgel megjelenik. Ha közös gyerek is van a képben, kénytelen vagy beengedni. Éli a szabad, szakítás utáni életét, de amikor elfogja a meleg otthon iránti vágy, megjelenik vacsorára - esetleg még azt is megkérdezi, veled aludhat-e. Egyszerre vágyik a szabad életre és az otthon melegére.

A pszichopata

Képtelen felfogni a párkapcsolat íratlan szabályait. Nem érti, hogy miért elfogadhatatlan hűtlenkedni, ordibálni vagy bántalmazni a másikat. Kisétál az életedből, aztán még neki áll feljebb, ha nem fogadod vissza. A viselkedése kiszámíthatatlan: az egyik percben szerelmes ömlengés jellemzi, a másikban már verbális vagy fizikai agresszió. Bocsánatkérő és könyörgő üzenetekkel áraszt el, de ha nem jól fogadod, dühös lesz, és válogatott sértéseket vág a fejedhez. Követ az utcán, leskelődik a munkahelyeden, esetleg telefonon zaklat.

Őt a legnehezebb lekoptatni. Készülj fel rá, hogy akár rendőrségi ügy is lehet a dologból: mentsd el a mocskolódó, fenyegető üzeneteit! Ha netán bántalmaz, menj orvoshoz, és kérj látletetet a sérüléseidről!

Az egyetlen megoldás valamennyi típusnál az, ha mindennemű kapcsolatot elvágsz, akármilyen bunkóságnak tűnik is. Persze, ha van gyereketek, akkor ez sokkal nehezebb. Ilyenkor a találkozásokat szigorúan csak a láthatásra kell korlátozni. Gyerek híján könnyebb dolgod van: tilthatod a telefonszámát, a Messengert, az e-mailjeit. Nyugi, senki nem pusztult még bele a bánatba, csak mert nem tudta a volt párját hívogatni.

Még egy tisztességes, közös megegyezésen alapuló szakításnál is több hónapra van szükség ahhoz, hogy a felek barátokként beszéljenek egymással. Egy elmérgesedett helyzetben ez még inkább igaz. Ha lenyugodtak a kedélyek, talán sikerül normális emberi viszonyt kialakítani egymással, ahelyett, hogy át kelljen menni az utca túloldalára, ha meglátjátok a másikat. Addig is azonban a saját érdekeid legyenek az elsők! Nyugodtan legyél önző egy kicsit - használj fel minden eszközt, ami segít lezárni a kapcsolatotokat!

