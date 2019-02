Kényszerből vagy szingli, vagy tényleg erre vágysz?

A szingli jelenség korunk problémája - vagy éppen trendje. Ki merről nézi. A pasik a szabadságukat, a nők az önállóságukat őrzik. Az elmúlt évtizedekben rohamosan nőtt az egyedül élők száma mindkét nem körében, főként a fővárosunkban.

A KSH legutóbbi adatai szerint a lakosság női tagjainak 15%-a, míg a férfiak majdnem 8%-a vallotta magát szinglinek. "Tény, hogy néha nehéz egy szingli nő cipőjében járni. Ezért is van néha szükségünk különleges cipőkre, hogy egy kicsit megkönnyítsük a lépteinket" - hangzik el a Szex és New York című filmben. Vajon tényleg olyan nehéz szinglinek lenni? Ki miért választja ezt az utat? Vagy legtöbben csak úgy belecsöppennek?

Alapvetően az ember társas lény, mégis eljöhet az a pont, amikor azt mondja: most jobb egyedül. Mondjuk, amikor elkezdi kialakítani a saját életét, amibe egy ideig nem fér bele egy pár. Lehet ilyen egy útkereső időszakban is - ugyanis amíg az ember nem áll meg a saját lábán, nem tud egyedül is boldogságban élni, addig hogyan menjen bele egy kapcsolatba? Egy párkapcsolat nem két fél ember találkozása, hanem két egész kiegészülése...

Egy bizonytalan létezés közepette nehéz párkapcsolatban működni. Persze, ezerféle ember létezik. Van az a típus, akit pont egy kapcsolat erősít meg a létében. Ez a nehezebb ügy, hiszen bármi történhet: szakítás, problémák... Onnantól pedig összetörik a világuk. Annak viszont, aki megtanult egyedül is boldog lenni - bármilyen kegyetlen ezt így kimondani -, futó bánat lesz egy szakítás.

Vannak kényszer szinglik, és tudatos szinglik. A kényszer szinglinek az egyedüllét csak átmeneti állapot, a tudatos szingli pedig erre építi az életét. Nem vágyik kapcsolatra és családra.

Egy régi barátnőm a kettő közötti állapotban ragadt, évekig nem próbált bepasizni. Bár jöttek-mentek az urak az életében, azt mondta: amíg nem találja meg önmagát, addig nem akar komoly kapcsolatot. Most már készen áll, viszont megszerette az egyedüllétet. Azt mondja, jó neki, hiszen szabad - ugyanakkor hiányzik neki az őszinte ölelés, a "szeretlek" kimondása, a közös jövő építése valakivel. Hogy melyik érzés fog nála győzedelmeskedni? Majd az idő eldönti.

Tény, hogy manapság nem könnyű egy harmincas nőnek/pasinak párt találnia a nagyváros forgatagában. Hol ismerkedhet, aki fel szeretné adni a szingliségét? Az ismerőseim körében a társkereső oldalak a legelterjedtebbek, azonban sokszor csalódnak, újabb és újabb tanulságos történettel gyarapodva.

Bárhogy is van: hiszem, hogy a Nagy Ő akárhol szembe jöhet. Akkor pedig hiába tettük le a voksunkat az egyedüllét mellett - meg fog ingatni, és még az is lehet, hogy újratervezésre késztet. ;-)

SHE.HU Kibeszélő! Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt Neked mi a véleményed erről a cikkről? Egyetértesz vele, vagy teljesen máshogy látod? Katt IDE, és mondd el nekünk!

Nyitókép: Shutterstock